In articol:

Biografie Eliza Natanticu: pasiuni, familie, carieră. Artista se bucură de o viață fericită alături de soțul ei, Cosmin Natanticu.

Biografie Eliza Natanticu

Eliza Natanticu este o artistă în vârstă de 33 de ani. S-a născut într-o familie de actori, iar acest lucru a determinat-o să urmeze aceeași pasiune ca a părinților ei, și anume actoria.

Eliza Natanticu s-a născut în București și încă de mică a cochetat cu partea teatrală și artistă și, la numai 7 ani a jucat în mai multe piese de teatru.

“Sunt actriță. Am crescut în Teatrul Odeon. Părinții mei sunt amândoi actori. Am jucat în piese de teatru de când aveam șapte ani. Acolo am prins clar microbul scenei. Simt că în mine zace ceva ce trebuie exprimat. Simt că lumea muzicală are nevoie de mai multe talente care pot cânta live și cred că pot fi unul dintre ele”, a declarat femeia.

Talentul și devotamentul pentru cariera sa au propulsat-o pe Eliza Natanticu în mai multe poziții favorite pentru dezvoltarea sa personală și profesională.

Mai exact, după ce a avut roluri în piese de teatru și film, Eliza Natanticu a devenit rapid populară și a primit mai multe contracte în televiziune. Astfel, Eliza Natanticu a apărut în mai multe emisiuni de la TV, fie în calitate de concurentă, fie ca și invitată.

Citeste si: Geta Sterp, criză de nervi după nuntă! Ce s-a întâmplat cu sora lui Culiță Sterp: „Nu aveți creier”- kfetele.ro

Citeste si: Cum te poți lăsa de fumat. Părintele Calistrat: "De fiecare țigară pe care o fumezi, spui..."- bzi.ro

Citeste si: Eliza și Cosmin Natanticu pregătiți să aibe copii! Care este motivul pentru care nu au devenit încă părinți?

Tot ce trebuie să știi despre Eliza Natanticu [Sursa foto: https://www.instagram.com/eliza_natanticu/]

Cum a devenit celebră Eliza Natanticu?

Pe lângă aparițiile la teatru sau televiziune, Eliza Natanticu a demonstrat că mai deține un talent, și anume o voce impresionantă. A simțit că trebuie să facă ceva în direcția industriei muzicale, așadar a participat în 2016 la o competiție muzicală din România, unde a devenit și mai cunoscută.

Carla’s Dreams, Delia, Horia Brenciu și Ștefan Bănică Jr., au rămas mască în momentul în care artista a început să cânte. Eliza a trecut cu 4 de “DA” de preselecții, după ce a făcut un show de senzație și a amuzat publicul împreună cu soțul său.

„Viitorul meu soţ a avut o propunere extrem de năstrușnică. M-a cerut de soţie pe o plajă, în Grecia. Şi-a propus să mă enerveze foarte tare. Şi cererea a venit în momentul în care eram maxim de nervoasă şi, în prima fază, am refuzat, după care, ce să fac, a trebut să îl iau”, a povestit Eliza Natanticu în cadrul competiției.

Citeste si: Cosmin Natanticu se iubeste de trei ani cu o blonda superba! Actorul a cerut-o de sotie pe o plaja din Grecia, insa, initial, a fost refuzat

Eliza și Cosmin Natanticu sunt căsătoriți de patru ani [Sursa foto: https://www.instagram.com/eliza_natanticu/]

Eliza și Cosmin Natanticu au o relație de 10 ani

Astăzi sunt unul dintre cuplurile preferate din showbiz-ul românesc, însă nu toată lumea cunoaște povestea din spatele relației lor și, mai exact, cum a început. Trebuie să știți că cei doi actori s-au cunoscut prin intermediul unei prietene comune, în 2009.

În momentul în care s-au cunoscut, niciunul dintre ei nu a părut interesat de o relație, însă după două săptămâni au început să iasă în oraș și să își dea seama că este vorba despre o chimie specială între ei. Astfel, s-au căsătorit în 2018 și de atunci sunt de nedespărțit.

Sursa: viva.ro