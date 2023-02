Biografie Emil Rengle: vârstă, ocupație și studii. Vezi ce școli prestigioase de dans a urmat

In articol:

Biografie Emil Rengle

Emil Rengle este originar din Oradea și s-a născut pe 1 septembrie 1990. Bărbatul are astăzi 32 de ani și se bucură de o vizibilitate mare în sfera publică, fiind un influencer de succes, un om de televiziune și un talentat dansator, coregraf și compozitor român.

Influencerul a devenit cunoscut din prisma talentului unic, la acea vreme în România, dar și pentru personalitatea colorată și mentalitatea deschisă. Cariera sa a început să se contureze încă din anii 2010, când popularitatea lui de pe rețelele sociale l-a împins către campanii de top din România, dar și la evenimente la care s-a putut face din ce în ce mai remarcat.

S-a mutat în București la adolescență și a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, secția Artă Coregrafică. Studiile sale nu s-au oprit aici, alegând să se înscrie la școli de dans respectuoase din străinătate, printre care amintim Broadway Dance Center New York și Pineapple Dance Studio

Londra.

Talentul l-a propulsat pe Emil Rengle pe scenele mari ale României, fie individual, în propriile spectacole, sau în echipele de dansatori ale artiștilor cu nume mari, precum Antonia, Anda Adam, Inna și Alex Velea.

Copilăria lui Emil Regle

Emil Rengle este un artist complet, care se bucură de multă popularitate, proiecte și iubire din partea urmăritorilor lui. La momentul actual, este unul dintre cei mai buni coregrafi și dansatori din România, datorită muncii și investițiilor de timp și bani pe care le-a alocat pentru dezvoltarea sa personală, cât și profesională.

Acum iubește tot ceea ce face și viața pe care o are. În mai multe interviuri și emisiuni, a declarat că perioada copilăriei a fost una frumoasă, în care era apropiat de mama sa și pregătea spectacole de dans pentru părinții lui. Adolescența a fost cea mai grea, întrucât unii colegi de la școală îl luau peste picior.

„Vin dintr-o familie clasică românească cu multă dragoste, certuri, probleme legate mai ales de bani, de supraviețuir,e cum era în România acelor vremuri… Am fost un copil plin de energie, la 7 ani m-am îndrăgostit de dans, dansul era existența, prin el am simțit că pot să respir, pot să mă exprim. De la 7 ani până acum nu m-am oprit nici măcar o săptămână din dans. Am știut că acolo e medicina mea”, a declarat dansatorul.

Rengle a fost primul dansator care a câștigat „Românii au talent”

În urmă cu cinci ani, Emil Rengle devine primul dansator care câștigă concursul de talente „Românii au talent”. La 28 de ani a cucerit publicul și juriul cu o coregrafie impresionantă de dans, pe tocuri.

Emil Rengle a câștigat marele premiu, în valoare de 120.000 de euro, dar și pe cel de originalitate, în valoare de 10.000.

„Simt că premiul ăsta nu-mi aparține doar mie. Simt că aparține tuturor oamenilor care m-au votat. Mă consider un simplu mesager, prin care a trecut un mesaj. Îi mulțumesc doar și numai lui Dumnezeu că M-a ales pe mine să fiu eu cel care a adus acest mesaj ”, a declarat Rengle.

