In articol:

Biografie Liviu Teodorescu. Află totul despre celebrul cântăreț. Vezi cum și-a început Liviu cariera și cum s-a cunoscut cu soția sa, cu care este împreună încă de pe vremea liceului!

Biografie Liviu Teodorescu

Liviu Teodorescu se numără printre cei mai cunoscuți cântăreți și compozitori români. Liviu are 30 de ani și s-a născut pe data de 12 iulie 1992, în zodia Rac. Artistul mai are un frate, pe nume Matei Teodorescu, și este căsătorit cu iubita sa din liceu, Iulia.

Citeste si: Liviu Teodorescu, dezvăluiri fără perdea de la o sesiune de studio cu Jador: "M-a pus în genunchi"

În ceea ce privește studiile, Liviu Teodorescu a absolvit Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din București, iar după terminarea liceului, a fost admis la Conservator, secția „Compoziție muzică ușoară”.

Liviu Teodorescu este pasionat de muzică încă de mic. În 2006, artistul a participat la Eurovision-ul copiilor, unde a făcut parte din grupul „Numai cu acordul minunilor”.

Ascensiunea lui Liviu Teodorescu a început în 2012, când artistul a început să joace în serialul „Pariu cu viața”, an în care a intrat și în trupa LaLa Band.

Citeste si: Cu ce se ocupă fiul cel mic al lui Cristian Țopescu la 23 de ani! Tânărul a venit la TV cu corset și colier cu perle- kfetele.ro

Citeste si: ”Tata a dat-o pe mama afară și i-a spus să-și ia plozii…”- bzi.ro

Biografie Liviu Teodorescu. Vârstă, studii, carieră, familie. Ce meserie trebuia să aibă, de fapt, artistul. „Simțeam presiunea aia socială că trebuie să iau o decizie” [Sursa foto: Facebook]

Ce meserie trebuia să aibă, de fapt, Liviu Teodorescu

Biografie Liviu Teodorescu. Nu mulți știu de pasiunea pe care a avut-o Liviu Teodorescu, pe lângă muzică. Artistul a povestit că, pentru mai bine de trei ani, a urmat cursuri de teatru, iar la finalul liceului, planul său era să dea la UNATC.

„Eu am făcut vreo trei ani de teatru, luasem o pauză cu muzica și voiam să dau la UNATC, dar fix în clasa a 12-a m-am răzgândit. Am fost hotărât să fac teatru, eram decis, dar uite că viața mi-a schimbat macazul. Simțeam presiunea aia socială că trebuie să iau o decizie. Simțeam că asta cu teatrul nu e neapărat cea mai bună decizie pentru mine pentru că simțeam că muzică pot să fac mult mai simplu, dar în același timp pierdusem legătura cu lumea muzicală de pe la vreo 13-14 ani. După ce am făcut trei ani intens de teatru, am decis să fac muzică.

Dacă iei o decizie să faci ceva care nu te reprezintă o să-ți fie greu, dar dacă mergi pur și simplu pe feelingul tău, chiar dacă poate în momentul ăla mediul necesar nu există, o să se creeze de la sine.”, a declarat Liviu, potrivit viva.ro.

Citeste si: Liviu Teodorescu vrea să devină tată de gemeni: „Lucrăm la asta”. De ce își dorește artistul să aibă doi copii ”dintr-o lovitură”

Liviu Teodorescu s-a căsătorit cu iubita sa din liceu

Liviu Teodorescu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Iulia, iubita sa din liceu. Cei doi sunt împreună de mai bine de un deceniu, iar anul trecut au decis să-și unească destinele. Cântărețul a povestit despre modul în care a cerut-o în căsătorie pe aleasa inimii sale.

Biografie Liviu Teodorescu. Vârstă, studii, carieră, familie. Ce meserie trebuia să aibă, de fapt, artistul. „Simțeam presiunea aia socială că trebuie să iau o decizie” [Sursa foto: Facebook]

„Am cerut-o pe @iulialu în căsătorie. Azi e ziua ei. La Mulți Aaaani! Am adus-o acasă, unde o aștepta toată lumea la un party surpriză. Apoi, le-am spus tuturor că am compus o piesă. Piesa era menită să facă loc momentului în care îi dau inelul. Stați până la final, o să vedeți că la un moment dat s-a prins din versuri ce se întâmplă, dar nu prea i-a venit să creadă. Te iubesc, @iulialu. Suntem împreună din liceu și, culmea, te iubesc azi și mai mult”, a povestit Liviu Teodorescu.

sursă: viva.ro