In articol:

Biografie Nosfe. Celebrul artist a murit pe 16 octombrie 2022, la vârsta de 37 de ani, lăsând în urma sa o familie îndurerată.

Biografie Nosfe: unde s-a născut, carieră

Nosfe, pe numele său real Darius Vlad Crețan, s-a născut la data de 24 martie 1985, în Galați, devenind în timp unul dintre cei mai cunoscuți și admirați rapperi de la noi din țară. Artistul a urmat liceul în orașul său natal, unde a obținut o diplomă cu specializare în Garfică pentru Publicitate, scrie playtech.ro.

Totodată, rapperul român era de profesie funcționar economic, însă pasiunea pentru muzică l-a făcut să își construiască o carieră muzicală. Astfel, Nosfe a debutat în această industrie în anul 2002, iar primul său concert a avut loc la Brăila. Artistul făcea parte din trupa Șatra Benz și era apreciat atât în România, cât și în străinătate, grație talentului și perseverenței sale.

Rapperul a activat atât în mod independent, cât și în cadrul formației, al cărei co-fondator era chiar Nosfe. Acesta a colaborat cu Ruby pentru piesa „Condimente”, dar și cu mulți alți artiști cunoscuți de la noi.

Dintre aceștia amintim pe: Alexandra Stan, Jean Gavril, Adda, Andrei Bănuță, Mandinga și mulți alții.

Biografie Nosfe. Celebrul artist a murit la vârsta de 37 de ani [Sursa foto: Facebook Nosfe]

Citeste si: Mesajul dureros transmis de soția lui Nosfe, pe internet, la scurt timp după moartea artistului: „N-ai înțeles o secundă....”

Biografie Nosfe: soție, copii

Nosfe s-a stins din viață la vârsta de 37 de ani, pe 16 octombrie 2022, lăsând în urma sa o familie îndurerată.

Artistul era căsătorit cu Mădălina Crețan, femeia care i-a dăruit o fetiță. Aceștia au trăit o poveste de dragoste ca în filme, întrucât s-au cunoscut pe când Nosfe se afla deja într-o relație de lungă durată. Potrivit mărturisilor celor doi, la început au traversat o perioadă dificilă, în care au suferit mult, dar care a meritat din plin:

Citeste si: Cine este Mădălina Creţan, soția lui Nosfe. „Nu se va mai naște în lumea asta alt suflet ca al tău..."- kfetele.ro

Citeste si: Saveta Bogdan se plânge că a ajuns la sapă de lemn și abia îi mai ajunge pensia- bzi.ro

„Din păcate pentru el, la începutul relației noastre s-a aflat într-o situație dificilă. Trebuia să aleagă între o relație de 5 ani și o relație proaspătă, care nu era tocmai relație și... I-a fost foarte greu să se hotărască, iar eu sunt destul de deschisă și a fost ceva gen: dai pasărea din mâna pe cioara de pe gard. I-a luat vreo 9 luni să se hotărască. O sarcină (râde). Am suferit”, a povestit soția artistului.

Situația nu a fost deloc roz nici pentru Nosfe în acea perioadă. Chiar dacă nu a avut nicio urmă de regret ulterior, i-a fost greu să facă o alegere.

„Și eu am suferit, să știi. Eu țin foarte mult la oameni în general și nu-mi place să fac rău oamenilor, adică eu caut tot timpul să dau o veste proastă în cel mai frumos mod posibil. Deși câteodată este o prostie și mai bine direct. Acum am învățat asta. Automat atunci când s-a apropiat sfârșitul relației, eu mi-am dat seama, fiind foarte cerebral, cum a spus și ea (n.r. soția), că am luat decizia.”, a adăugat Nosfe.

Citeste si: Dezvăluirea făcută de Speak, la scurt timp după moartea lui Nosfe. A ținut totul secret până acum, însă pierderea prietenului l-a făcut să răbufnească: ”Era într-o situație”

Nosfe a murit

Nosfe a murit subit în noaptea de 15 spre 16 octombrie. Înainte cu doar câteva ore de tragedie, artistul a urcat pe scenă alături de colegii din Șatra Benz, fiind pentru el, din păcate, ultima apariție publică. Vestea morții celui care a fondat trupa Șatra Benz a fost făcută chiar de colegii săi, printr-un mesaj pe Facebook, în care s-au arătat devastați de trecerea în neființă a rapper-ului:

„Cu regret și durere vă anunțăm ceva ce nu ne-am fi dorit să vă anunțăm niciodată. Fratele nostru NOSFE a plecat dintre noi azi noapte. Ne aflam într-o situație delicată și procesăm cu greu pierderea. Orice gând bun și orice susținere morală ajută enorm. Momentan e tot ce putem comunica. Te iubim, frate! Somn senin și trecere lină!”, este mesajul publicat de Șatra Benz.

Până la acest moment nu se cunoaște cauza exactă a decesului rapperului român, însă, conform comunicatului Poliției, Mădălina Crețan, soția lu Nosfe a fost cea care a sunat la 112 atunci când artistului i-a venit rău și a căzut din picioare. La scurt timp de la apel, la fața locului au ajuns Poliția și Ambulanța, doar că pentru Nosfe era prea târziu. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, astfel că au fost nevoiți să îi constate decesul. Ulterior, trupul neînsuflețit al regretatului rapper a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Ilfov, în acest caz fiind deschis și un dosar de ucidere din culpă.

„La data de 16 octombrie, în jurul orei 3:26, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie, cu privire la faptul că, soțul acesteia a căzut în imobilul de domiciliu, din Balotești și nu mai reacționează.

Imediat, polițiștii orașului Otopeni s-au deplasat la fața locului, pentru efectuarea activităților din competență, unde au identificat persoana în cauză, respectiv un bărbat în vârstă de 37 de ani.

De asemenea, la fața locului s-a deplasat și un echipaj medical, care a constatat decesul bărbatului respectiv.

S-a relaționat cu medicul legist, care s-a deplasat la fața locului, iar după examinarea medico legală externă, trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Ilfov, pentru efectuarea necropsiei. Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, în cauză fiind deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmărirea penală fiind efectuată sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea”, este comunicatul emis de Inspectoratul de Poliție.

Sursa: playtech.ro