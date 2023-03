Biografie Sorin Bontea: vârstă, carieră, familie. A gătit 10 ani pe vase de croazieră

In articol:

Biografie Sorin Bontea. Cine este bucătarul, cu cine este căsătorit și care este povestea carierei sale.

Biografie Sorin Bontea

Sorin Bontea s-a născut pe 2 martie 1970, la București.

Bărbatul a crescut într-o familie măreața și iubitoare, cu încă trei frați. După declarațiile sale, copilăria sa nu a fost una luxoasă, făcând parte dintr-o familie modestă.

Din acest motiv, Sorin Bontea a muncit încă de la vremea adolescenței, o luptă pe care a dus-o pentru a-și îndeplini visul.

Cine este Sorin Bontea [Sursa foto: https://www.instagram.com/chef.sorinbontea.official/]

„Am muncit din greu și condiții grele, am plecat de acasă, am făcut armată. Am trecut prin multe și nu mi s-a părut foarte greu. Era obositor că nu duceam. Mie îmi place să mă bucur de lucruri. Adică, în orice mai găsesc ceva să râd. De-asta încerc să găsesc lucrurile bune cam prin orice. Întotdeauna, am avut, nu am avut, așa și? Am avut? Doamne ajută! Pe genul ăsta! Nu am fost niciodată așa, dacă are sau n-are celălalt sau de ce muncesc și nu muncesc altceva. Dacă ăsta sunt și asta se întâmplă, ce să fac altfel?”, a declarat Sorin Bontea.

Citește și: Cine este Cătălin Scărlătescu? Biografie: vârstă, înălțime, afaceri, studii. Află totul despre celebrul chef bucătar

Drumul către bucătărie

Drumul către cariera ca și bucătar a început cu o pasiune pentru această arie gastronomică. Cheful a povestit că mama lui a fost cheia care a deschis drumul către bucătărie, ea fiind bucătăreasă.

Citeste si: Video| Gestul impresionant făcut de Lady Gaga pentru un fotograf la Premiile Oscar 2023. Artista s-a aplecat să-l ridice după ce bărbatul a căzut- kanald.ro

Citeste si: Continentul care se rupe în două. Sunt crăpături imense pe mii de kilometri, care ar putea duce la formarea unui nou ocean- stirileprotv.ro

Rădăcinile carierei au răsărit în 1986, când Bontea s-a angajat într-un restaurant din București, pe postul de ajutor de bucătar. Cu experiența acumulată, următorul loc de muncă a fost într-un hotel, iar evoluția carierei a reprezentat-o decizia de a pleca pe vasele de croazieră, pentru aproape 10 ani.

„Bucătăria românească este slow cooking şi a fost şi este una foarte bună, pentru cine o mai face, dar din păcate nu prea o mai face nimeni din lipsă de timp. Fiind slow cooking îţi lua foarte mult timp să găteşti, mai ales cum se gătea pe vremuri la ţară, o mâncare la foc de lemne, la coceni de porumb, la viţă-de-vie”, a povestit Bontea.

u [Sursa foto: https://www.instagram.com/chef.sorinbontea.official/]

În timp și la întoarcerea în România, bucătarul român a început să fie recunoscut din ce în ce mai mult, și din prisma talentului și abilităților pe care le dezvoltase în ultimii ani. Dovada muncii sale a reprezentat-o dorința prezenței sale într-unul dintre cele mai longevive roluri de bucătari în televiziunea română.

În 2012, Sorin Bontea se întâlnește cu Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, formând trioul de bucătari pe care toată lumea îi cunoaște și care activează și astăzi.

Citește și: Imagine rară cu Sorin Bontea și soția lui din ziua nunții! Cei doi soți împlinesc 28 de ani de căsnicie: „Unul lângă altul la bine și la greu”

Citeste si: “Mi se pare cea mai mare greșeală din viața mea.” Pepe, mărturisiri dureroase despre fostul mariaj cu Oana Zăvoranu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 14 martie 2023. Ce mare sfânt este celebrat marți- stirilekanald.ro

Citeste si: Oana Matache, în vizorul autorităților pentru Protecția Copilului. Răzvan Miheț, tatăl micuților, a luat atitudine, iar sora Deliei este în pericol să rămână fără copii din cauza lui Radu Siffredi- radioimpuls.ro

Familia lui Sorin Bontea

Unul dintre chefii preferați ai României se laudă cu o familie superbă, alături de soția sa. Sunt căsătoriți încă din 1994, o căsnicie din care au venit pe lume Miruna și Iulian.

Sorin Bontea a cunoscut-o pe jumătatea vieții sale la o petrecere, iar prima dată când a văzut-o a știut că va fi sufletul său pereche. Astfel, și-a făcut curajul să o invite în oraș și i-a oferit un buchet de trandafiri, flori cu care o surprinde și în ziua de astăzi.

Sorin Bontea și soția sa, acum 28 de ani [Sursa foto: https://www.instagram.com/chef.sorinbontea.official/]

„Vă dați seama că i-am și gătit, era felul prin care simțeam că pot să o impresionez. I-am făcut friptură, papanași, sufleu de mere… Știu că acum nu sună deloc interesant, dar atunci nici nu încăpea vorbă de fructe de mare, foie gras”, povestește Sorin Bontea.

surse: viva.ro, kfetele.ro