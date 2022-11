In articol:

Biografie Theo Rose. Vârstă, copilărie, carieră, familie, iubit. Află totul despre celebra cântăreață! Iată cum a arătat copilăria lui Theo Rose, cum și-a început cariera și cine este bărbatul cu care este împreună în prezent artista!

Biografie Theo Rose

Theo Rose, pe numele din buletin Theodora Maria Diaconu, se numără printre cele mai iubite și cunoscute artiste din România. Artista are 25 de ani și s-a născut în Ploiești, pe 8 august 1997. Theo Rose are un corp de invidiat, cu o greutate de 50 kg și o înălțime de 1,63 m.

Vezi în rândurile de mai jos care au fost cele mai frumoase momente din copilăria lui Theo Rose, cine sunt părinții artistei, dar și cine este actorul cu care se iubește!

Biografie Theo Rose. Vârstă, copilărie, carieră, familie, iubit [Sursa foto: Facebook]

Theo Rose. Copilărie

Pasionată încă de mică de muzică, Theo Rose își aduce cu drag aminte de momentele din copilărie.

Deși nu provine dintr-o familie bogată, artista a știut dintotdeauna să se bucure de lucrurile mici din viață și să aprecieze ceea ce i-au oferit părinții săi.

„În copilărie am fost mai zăpăcită decât ceilalți doi frați ai mei, adică nu am fost cumințenia pământului. În schimb față de generațiile actuale, eu am fost un copil care nu a cerut niciodată nimic. Mie îmi rămâneau chestii de la frații mei, dar nu am cerut, asta mi-a spus și mama. Știam că nu sunt posibilități, dar aveam strictul necesar acasă, adică nu duceam lipsă, plus că nici vecinii mei nu aveau, iar eu nu aveam la cine să văd nu știu ce jucărie pe care să mi-o doresc. În schimb, o singură dată s-a întâmplat o chestie care a îndepărtat limitele astea.

Stăteam în fața televizorului și mă minunam când vedem o reclamă cu un ceas, dar de câte ori era reclama aia reacționam. Tata a văzut și într-o zi a venit poștașul cu un colet și am primit ceasul ăla. Am fost nedespărțită de el, În momentul ăla am înțeles că pot să am lucruri și nu este imposibil.(...) Cu chestia asta m-am gândit că aș putea ajunge și eu la televizor.”, povestea Theo Rose, potrivit kfetele.ro.

Biografie Theo Rose. Vârstă, copilărie, carieră, familie, iubit [Sursa foto: Facebook]

Theo Rose. Familie

Când vine vorba de familie, Theo Rose se arată foarte atașată de părinții și de frații săi. Artista are un frate mai mare, în vârstă de 32 de ani, și o soră, Raluca Diaconu, care activează, la rândul său, în domeniul artistic, ca și interpret de muzică populară.

Părinții artistei au fost cei care au observat că Theo Rose are talent artistic încă de mică. Inițial, își doreau ca Theodora să se angajeze ca profesoară de canto în Izvoarele, satul său natal. Mai apoi însă, și-au dat seama de adevăratul ei potențial și i-au permis să-și urmeze visul.

Theo Rose. Iubit

În prezent, Theo Rose are o relație cu celebrul Anghel Damian, regizorul serialului „Clanul”, în care artista are un rol principal.

Până să se îndrăgostească de Anghel Damian, Theo Rose a avut o relație de mai mulți ani cu Alex Leonte, cunoscut ca nepotul lui Nea Mărin. În cadrul unui podcast, artista a oferit detalii despre modul în care ea și Alex s-au cunoscut.

„Și am început să ne împrietenim, mi-a fost foarte drag de el și am început să conversăm pe Instagram, dar ca prieteni. Râdeam foarte mult împreună, fără apropo-uri și alte chestii din astea. La un moment dat mi-am dat seama că ne cam ia valul și am pus problema frumos: eu nu vreau să mai vorbim pentru că mi se pare că vorbim mai mult decât e cazul și părerea mea e că ar trebui să îți rezolvi problemele dacă există vreo problemă în relația din care tu faci parte în aceste momente și să discutăm după aia că mi se pare că avansăm în discuții și nu are rost. A durat o perioadă bună de timp până și-a rezolvat problema. ” a povestit Theo Rose.

Biografie Theo Rose. Vârstă, copilărie, carieră, familie, iubit [Sursa foto: Facebook]

