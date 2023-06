Boala cu care a fost diagnosticată Anca Țurcașiu! Avea dureri cumplite și a mers la mai mulți medici: „M-au trimis acasă, că nu există remediu”

In articol:

Anca Țurcașiu are 53 de ani, dar pentru ea vârsta este doar un număr, căci se simte extraordinar, iar cei care o văd nu se pot opri din a o complimenta.

Doar că ce nu știe multă lume este faptul că, pentru a avea silueta de astăzi, dar și sănătatea de fier cu care se laudă, Anca Țurcașiu a luat o decizie radicală în urmă cu mulți ani.

Anca Țurcașiu și-a rezolvat problemele de sănătate prin alimentație

Într-un interviu acordat medicului Adina Albers, actrița a mărturisit că ea a renunțat la a mai consuma carne de pe vremea când avea 20 de ani.

După ce a plecat de acasă și și-a luat viața în mâini, a decis să nu mai consume carne, menționând că niciodată nu a făcut asta de plăcere, ci doar obligată de mama sa.

„Eu la 20 de ani am renunțat să mănânc carne, pentru că m-am născut o persoană căreia nu i-a plăcut carnea, adică eu nu am fost carnivoră de când mă știu. Mama m-a forțat să mănânc carne toată copilăria, a fost un chin pentru mine. Când am plecat de acasă, la 20 de ani, evident că nu am mai mâncat, natural. Nu pentru că iubesc animalele sau știi cum se declară. Iubesc foarte mult animalele, dar nu am avut o problemă din asta să nu mănânc carne sau pentru că e sănătos, nesănătos. E adevărat că am citit multe cărți despre până să renunț, dar aduse de afară, pe vremea lui Ceaușescu, imaginează-ți că nu era la noi literatură de specialitate”, a spus Anca Țurcașiu.

Ulterior, însă, o problemă gravă de sănătate a împins-o să mai renunțe la ceva din alimentația sa. Doar că de data aceasta a făcut-o cu greu, căci a fost nevoită să nu mai consume deloc lactate, iar asta a cam doborât-o, brânza pentru ea fiind alimentul de bază al oricărei zile.

Însă, când i s-a spus, în mod indirect, că dacă nu renunță la produsele lactate ar putea oricând să își găsească sfârșitul, Anca Țurcașiu și-a pus viața pe primul loc și poftele și plăcerile culinare pe plan secund.

Așa a ajuns, spune ea, să se vindece miraculos, de fapt, pe cale naturală. Acum boala autoimună pe care o are de când a intrat la menopauză nu o mai deranjează cu nimic, căci inflamațiile din corp au dispărut odată cu reglarea alimentației zilnice. Alimentație care, de atunci, adică de ani de zile, nu au cuprins deloc produse ce provin de la animale.

”După ce am intrat la menopauză am avut o inflamație articulară foarte puternică, gravă, deci ceva cumplit. Mi-a ieșit o analiză destul de proastă, vai acum boli autoimune, toată lumea sau cel puțin pe mine m-au trimis acasă, du-te și obișnuiește-te cu boala că nu există remediu, acum toți avem aceste boli autoimu ne. Habar nu am ce înseamnă ele, nici nu prea mă interesează. Atpo era valoare foarte mare, tiroidită hashimoto. Am ignorat total și m-am dus la mai mulți medici, iar doi dintre cei cinci specialiști în reumatologie mi-au spus să renunț la carne și la lactate. Păi carne eu nu mănânc de 30 de ani, dar lactate? Nu am cum să renunț la lactate, pentru că nu știu să mănânc decât brânză cu brânză, adică eu nu pot să renunț. Unul dintre ei mi-a spus: Bine, treaba dumneavoastră. Și am avut eu așa un moment de... Știi cum e când spune cineva faci ce vrei, dar o să mori, eu îți spun să nu mai faci asta. Și am spus ce ar fi să încerc, eu pot orice pe pământul ăsta. Am zis să văd dacă omul ăsta are dreptate. Da, întrețin o inflamație articulară, mi-au explicat. Mi-am dat seama că e adevărat. Să știi că am rezolvat această problemă eliminând lactatele din alimentație, chiar am rezolvat-o natural, nu m-a mai durut nimic. Și nu am mai mâncat de atunci până astăzi. Deci nu mănânc carne, nu mănânc lactate”, a mai spus vedeta.

Recunoaște, însă, că, de vreo doi ani, de când s-a apucat intens de sport, a fost convinsă, pentru a se menține într-o formă armonioasă și sănătoasă, să mai adauge ceva în dieta alimentară avută, care era doar pe bază de legume.

Așa se face că acum, pe lângă hummus, salate și semințe, Anca Țurcașiu mai consumă și ouă și pește, fiind singurele produse pe care le-a introdus la mesele zilnice de când a primit verdictul medicilor.

Mai mult decât atât, ea spune că, dacă unii sunt surprinși de faptul că ea nu face foamea și că trăiește cu mese mai puțin bogate, adevărul este că și-a schimbat și mentalitatea de când a făcut asta și cu dieta sa.

Concret, Anca Țurcașiu spune că are mulți ani de când s-a obișnuit, ba chiar se simte bine așa, să își ducă traiul cu puțin și să mănânce doar pentru a trăi, ci nu să trăiască pentru a mânca.

”Am avut vreo doi ani în care nu am mâncat nimic produs animal, dar am făcut foarte mult sport, am intrat în sala de sport să fac fitness și am fost cumva împinsă de la spate să revin să mănânc măcar ouă, măcar pește. Și mănânc ouă și pește, nu sunt mare amatoare, dar mănânc. Mănânc spanac, varză, linte. hummus, salate, semințe, avocado. Raportarea mea la mâncare este total diferită. Toată lumea se gândește la mâncare încontinuu. Nu mai mănânc zahăr, nu mai mănânc făinoase, nu mai mănânc fructe. Am renunțat la foarte multe și am început să mănânc din ce în ce mai puțin, să trăiesc cu mai puțină hrană”, a conchis actrița.