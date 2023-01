Boala cu care se confruntă Gabriela Cristea. A făcut-o să ajungă de multe ori pe mâinile medicilor: "Recidivează de fiecare dată"

In articol:

Anul care a trecut a fost unul destul de tensionat pentru Gabriela Cristea și familia ei.

Munca, stresul, dar și oboseala și-au pus amprenta asupra prezentatoarei TV, care a ajuns la epuizare. Într-un interviu recent, pentru viva.ro , soția lui Tavi Clonda a vorbit despre afecțiunea de care suferă, dar și despre cum reușește să facă față problemelor de sănătate.

Afecțiunea care a făcut-o pe Gabriela Cristea să ajungă pe mâinile medicilor de mai multe ori: "Recidivează de fiecare dată"

În ultima perioadă, Gabriela Cristea a fost nevoită să apeleze tot mai des la ajutorul medicilor. Prezentatoarea TV a dezvăluit că se confruntă cu o infecție care recidivează, iar acest lucru se întâmplă cel mai des atunci când are imunitatea slăbită: "Anul trecut am avut mai multe probleme de sănătate, și asta pentru că am muncit foarte mult și nu prea am avut timp să mă ocup de mine – am o infecție, se pare, în corp, care recidivează de fiecare dată când sistemul meu imunitar scade. Încerc să rezolv aceste probleme(...)", a declarat Gabriela Cristea, pentru sursa menționată.

Gabriela Cristea a ajuns la epuizare: "În momentul în care nu mai faci față, evident, clachezi"

Gabriela Cristea recunoaște că, deși încearcă să-și țină sub control problemele de sănătate, uneori timpul îi este cel mai mare dușman:"(...) timpul este dușmanul nostru cel mai mare, dar și prietenul nostru cel mai mare, un paradox, evident. În momentul în care nu mai faci față, din punctul de vedere al timpului, să poți să rezolvi toate problemele pe care le ai, atunci, evident, și clachezi, pentru că nu știi efectiv pe unde să scoți cămașa.

Recunosc că am zile când aș vrea să mă clonez, poate chiar în trei ar fi ideal. Sunt sigură că, de fapt, m-aș clona în trei bucăți. Una dintre ele să se și odihnească pentru noi toate la un loc. Dar încerc să rezolv aceste probleme și încerc să-mi mențin imunitatea cât mai mult crescută prin alimentație și prin vitaminele pe care le iau.", a mai spus Gabriela Cristea, pentru sursa citată.