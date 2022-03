Boala de care ar suferi Vladimir Putin, dezvăluită de Pentagon! Se știe din anul 2008

In articol:

Faptul că Vladimir Putin a inițiat un adevărat război în Ucraina a luat prin surpindere o întregă populație, motiv pentru care au apărut fel și fel de speculații privind acest aspect.

Mulți au spus că liderul de la Kremlin ar avea o boală extrem de gravă, în fază terminală, iar alții au spus chiar că președintele Rusiei și-ar fi pierdut mințile.

Ei bine, însă, de precizat este că, un raport al Pentagonului din anul 2008 susține că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a fost diagnosticat cu sindromul Asperger. Așadar, potrivit unui studiu realizat de Office of Net Assessment, sindromul Asperger este o afecțiune autistică care, de fapt, i-ar influența toate deciziile, scrie USA Today.

Analizele se bazează pe înregistrări video a acțiunilor publice ale lui Putin

Potrivit sursei citate anterior, studiul a fost realizat de Office of Net Assessment, un think thank secret al Pentagonului, în care sindromul Asperger este definit drept o „afecțiune autistică ce îi afecteaza toate deciziile”. Așadar, analizele se bazează, de fapt, pe înregistrări video ale acțiunilor publice ale conducătorului rus, începând cu anii 2000.

Citeste si: Putin, mințit de propriii consilieri! Oficial SUA: „Nu știe cât de prost se descurcă armata. Le e frică să îi spună”

Citeste si: „Noua ordine mondială", anunțată de Rusia după discuțiile cu China și India. Nimic nu va mai fi la fel de acum..- bzi.ro

„ Forma sa primară de compensație a acestei tulburări este un control extrem și acest lucru reflectă în stilul de decizii si de a guverna.” , se arată în raportul care indică o schimbare puțin probabilă a comportamentului lui Vladimir Putin.

Mai mult decât, o analiză a mișcărilor arată că „președintele rus ar suferi o anormalitate neurologică”, însă, cu toate acestea, cercetătorii nu pot afirma teoria, asta pentru că nu există posibilitaea de a efectua o scanare a creierului lui Putin, specialiștii bazându-se doar pe analiza tiparului mișcărilor.

Vladimir Putin [Sursa foto: PixaBay]

Dmitri Peskov: „Nu îl înțeleg pe președintele Putin”

Totodată, purtătorul de cuvânt de la Kremlin, a făcut o serie de declarații joi, acolo unde a explicat că, Departamentul de Stat al SUA și Pentagonul nu știu exact ce se întâmplă la Kremlin. Mai mult decât atât, potrivit spuselor oficialului, situația este îngrijorătoare, asta pentru că neînțelegerile pot duce la decizii greșite.

"Va trece mai departe, la România!" Avertismentul dat de inamicul lui Putin! Ce urmărește, de fapt, liderul de la Kremlin

„Pur şi simplu nu înţeleg ce se întâmplă în Kremlin. (...) Nu îl înţeleg pe preşedintele Putin, nu înţeleg cum se iau deciziile şi nu înţeleg stilul muncii noastre”, a declarat Peskov.