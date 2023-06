Bobicioiu recunoaște că i-a spus Siminei să facă întrerupere de sarcină! De ce nu își mai dorește copilul: "Nu cred că un copil ne va apropia" | EXCLUSIV

In articol:

Alex Bobicioiu s-a horărât să vorbească despre despărțirea de Simina Loica, după ce ea l-a atacat dur atât pe Instagram, cât și într-un live pe TikTok. În emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, Alex a spus că, în acest moment, nu mai există șanse de împăcare, chiar dacă știe că Simina este însărcinată cu copilul lui.

Bobicioiu consideră că relația pe care a avut-o cu fosta iubită a fost una toxică și, din acest motiv, a ajuns la final.

Bobicioiu i-a recomandat Siminei să facă avort

Simina a rămas însărcinată după ce s-a despărțit de Bobicioiu. Acum cei doi sunt în plin scandal, iar Alex Bobicioiu recunoaște că i-a sugerat fostei sale iubite să întrerupă sarcina.

"Într-adevăr, Simina este însărcinată cu copilul meu. Eu mi-am dorit foarte mult un copil cu ea, adică o băteam la cap, insistam, credeam că ia pastile. Uite că la un moment dat a rămas gravidă, dar a rămas când noi doi nu ne mai înțelegeam deloc, ne certam zi de zi. Nu mai era iubirea aia cu foc între noi și am ajuns să ne despărțim. Îmi pare rău că s-a întâmplat acest lucru și să nu putem crește copilul acela într-o relație sănătoasă. Din punctul meu de vedere, eu nu pot să păstrez copilul acela într-o relație cum avem noi. Copilul trebuie să crească într-o relație armonioasă, nu este bine așa. Ea a spus că vrea să păstreze copilul și să nu aflu eu niciodată ce face, cum este, să nu am nicio grijă de el. Eu i-am spus că dacă vrea cu adevărat să păstreze acest copil, eu pot fi lângă ea să o ajut, dar nu mai putem fi împreună. Eu i-am declarat că ar fi bine să avorteze. Nu cred că un copil ne va apropia.", a declarat Bobicioiu.

Motivul real pentru care Simina și Bobicioiu s-au despărțit

Alexandru Bobicioiu a dat primele declarații după ce, în ultimele zile, Simina Loica a vorbit despre despărțirea lor. Cei doi au fost împreună timp de un an, iar fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” a dezvăluit că este însărcinată, însă a spus că Bobicioiu nu a mai căutat-o de când a aflat că va fi tătic.

„Nu știe nimeni nimic despre noi, ce s-a întâmplat. Nu-mi place, vreau să rămână între mine și ea. Trebuie să avem demnitate. Și cu bune și cu rele, a fost relația noastră, ne-am iubit cândva. Din punctul meu de vedere și cred că și din punctul ei de vedere, este final, nu mai sunt șanse de împăcare. Eu unul nu-mi mai doresc, cred că nici ea nu-și mai dorește și cred că este mai bine așa. Noi doi ajunsesem să ne certăm zi de zi. Și cred că și de asta, că stăteam prea mult timp împreună, eram plecat când mergeam la sală sau la antrenamente. Cred că dacă aveam un serviciu și ne vedeam doar noaptea era mai bine. Stând non stop împreună ajungi să vezi anumite defecte la persoana iubită, ți se pare orice aiurea. Eu mi-aș fi dorit să lucrăm amândoi, să nu stăm chiar așa, bot în bot, cum s-ar zice.(...) Nu e ok, ajunsesem să avem o relație toxică, eu zic că amândoi am greșit 50-50.(...) Nu știu dacă am fost eu cel care a pus stop sau a pus ea. Ultima oară când ne-am vorbit, eu zic că amândoi am decis să punem oarecum stop. Ne-am certat, și eu voiam să plec, și ea voia să plec acasă. La nervi se spun multe lucruri, pot spune că eu am fost mai rău în seara când ne-am despărțit, am izbucnit, nu am mai putut și am ales să plec”, a precizat Alexandru Bobicioiu, în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

