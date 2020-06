Bodo, solistul trupei Proconsul, a făcut infarct! În ce stare se află

In articol:

Anunț de ultimă oră în showbiz! Solistul trupei Proconsul, Bodo, a dezvăluit în cadrul unei emisiuni televizate că a suferit un infarct miocardic acut. El a avut nevoie de o operație de urgență. În aceste momente, el are trei stenturi la inimă.

„M-am simțit rău acum vreo trei săpătămâni. Am suferit un infarct miocardic acut. L-am dus pe picioare două zile jumătate. Am fost operat de urgență, apoi, angioplastie, mi-a fost desfundat vasul acela și mi s-au montat trei stenturi. M-am simțit foarte bine după aceea. Ieri am revenit la spital pentru al patrulea stent. După intervenția de ieri, s-a constatat că nu mai e nevoie de cel de-al patrulea stent, organismul a răspuns foarte bine la medicație și pentru că am lăsat țigările. Sunt fericit că m-am lăsat de fumat și mă simt foarte bine acum”, a spus Bodo, potrivit Unica.ro.

Primul simptom pe care Bodo l-a simțit a fost senzația unui reflux gastric, nici nu s-a gândit că ce va urma va fi așa grav. „Am crezut ca e un reflux gastric, dar n-a fost așa. M-am tratat cu medicamente împotriva arsurilor gastrice. După două zile mă dureau brațele și aveam o stare agitată. I-am spus soției ca nu mă simt bine și am mers la spital”, a mai adăugat solistul.

Bodo, dezvaluiri cutremuratoare despre moartea mamei lui! “A fost un moment teribil, am fost daramat”

Bogdan Marin, cunoscut publicului larg drept Bodo de la “Proconsul”, este o persoana tonica si, mai mereu cu zambetul pe buze, mai ales atunci cand urca pe scena! Putini stiu insa ce suferinta ascunde in sufletul lui artistul, una puternica, pe care doar familia i-o poate alina!

Indragitul cantaret si-a pierdut mama in urma cu foarte multi ani si lucru acesta l-a marcat teribil. In momentul in care soarta l-a privat de dragostea femeii care i-a dat viata, “lumea s-a schimbat” pentru Bodo.

O buna perioada de timp a fost distrus, si-a plans cu lacrimi amare parintele si nu mai avea chef de nimic, nu il mai interesa deloc ce se intampla cu el. Pana intr-o zi, cand framantat de decesul mamei sale, si-a canalizat toata energia in muzica si a compus o melodie superba, care avea sa fie emblematica pentru Bodo si Proconsul!

Bodo vorbeste in premiera despre moartea mamei sale. Cati ani avea cantaretul..."Am pierdut-o pe mama in 1989. Aveam doar 21 de ani atunci si a fost un moment teribil, am fost daramat. Incet-incet, cu ajutor de Sus, am reusit insa sa trec cu bine peste asta, fara sa patesc alte rele, dar va dati seama ca mama a ramas pentru totdeauna in inima si in sufletul meu. Nu am sa va ascuns si am sa vorbesc despre lucruri pe care nu le-am mai spus pana acum. Piesa "Cerul" a fost facuta pentru mama mea, ei ii este dedicata. Am plans de multe ori pe melodia asta si inca o mai fac. Oamenii poate au impresia ca sunt transpirat, dar de fapt mie imi dau lacrimile. Imi aduc aminte de ea, de felul in care zambea si de cum ma privea. Nimeni nu o va putea inlocui niciodata in inima mea. Cu toate acestea stiu, ca, de acolo, din Cer, ea este alaturi de mine si imi calauzeste pasi", a declarat Bodo, cu lacrimi in ochi, pentru WOWbiz.ro. (Citeste si: Bianca Adam, bătută măr în public! „A sărit la bătaie, m-a împins”)