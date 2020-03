Bogdan Anicescu face parte din echipa Știrilor Kanal D, dar în ultima perioadă a fost solicitat și de autorități. El s-a aflat alături de președintele Iohannis, premierul Orban, ministrul de Interne Vela sau secretarul de Stat Raed Arafat, atunci când aceștia au transmis mesaje populației legate de instituirea unor măsuri în plină pandemie de coronavirus, el traducând aceste mesaje pentru surdo-muți. (vezi ce a spus premieul Orban despre achiziția de echipamente de protecție)

Citeste si: Coronavirus Romania - Crucea Rosie Romana a cumparat zece aparate de testare rapida Covid-19 si peste 7000 de teste

Citeste si: De câte ori trebuie să ne dezinfectăm telefonul mobil? Sfaturi de la medicul Adrian Streinu Cercel!

Bogdan are 31 de ani, este absolvent de Psihopedagogie Specială și este interpret în limbaj mimico-gestual în cadrul Asociației Naționale a Surzilor din România. „De aproape 5 ani și jumătate interpretez știrile pentru postul de televiziune Kanal D alături de minunata mea colegă Marieta Negru. Facem o echipă foarte bună, reușind să acoperim toate zilele de filmare. Aici am căpătat multă experiență, lovindu-mă de subiecte de discuție variate, multe întâmplări semnificative, diferite „scenarii” de interpretat etc. Mă simt excelent acolo, mă înțeleg foarte bine cu absolut toată lumea și mă bucur când diferite persoane surde sau hipoacuzice ne trimit mesaje spunându-ne că le place cum interpretăm. Aș putea spune chiar că mă liniștesc ajungând acolo dacă anterior am avut o zi agitată”, a declarat Bogdan într-un interviu.

Citește CONTINUAREA pe stirilekanald.ro