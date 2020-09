Bogdan de la Ploiești, colaborare bombă cu o ispită exotică! Video

Manelistul Bogdan de la Ploiești a decis să lanseze o nouă melodie, una care, probabil, are refrenul pe care îl cunosc, pe de rost, toți băiețașii de cartier. Doar că, pentru a se asigura de succes, a apelat la o celebră ispită de la Insula Iubirii, ispită care a făcut furori cu felul ei de a fi, Anuryh.

Anuryh, ispita care, de ceva vreme încoace, este greu de recunoscut, medicii esteticieni și dietele făcând chiar minuni în privința ei, a acceptat să colaboreze cu manelistul momentului, Bogdan de la Ploiești și, chiar mai mult, să accepte un rol care nu o avantajează, artistic, prea mult. Nu de altceva, dar Anuryh care visează să își consolideze o carieră în lumea MC-ilor, a preferat ca în videoclipul manelistului să apeleze la farmecele sale... fizice, nu vocale.

Bogdan de la Ploiesti colaboreaza cu ispita Anuryh

Astfel, pe refrenul melodiei, nu tocmai compus de vreun Mozart, dar ușor de reținut – ”Pe la spate, pe la spate/ așavor fetele toate”- Anuryh reușește să arate că eticheta de ”Ispită” este aproape imposibil de dezlipit de ea, mișcându-se cum nu reușesc nici măcar animatoarele din club sau dansatoarele (semi)profesioniste la care a apelat Bogdan de la Ploiești.

E adevărat, în clipul cu pricina, teoretic, se aude și vocea celebrei Anuryh, dar mai mult ca suport, Bogdan de la Ploiești încercând, de fapt, să imprime un ritm mai hip-hop în anumite momete ale melodiei, motiv pentru care exotica ispită vine cu clasicele ”Yeah!”...

Anuryh, ispita cea mai dură de la Insulă

”Cuminte nu am fost niciodată, dar la locul meu, da. De la 18 ani m-am tatuat și nu am de gând să mă opresc aici. Am dat cu o sticlă în cap. Am dat și am plecat, am aplicat regula lui tata: ”dai și fugi”. Da, sunt fiică de polițist, dar ai mei au suflet de artist. Tata cântă la chitară, mama dansează. Ei mă susțin foarte mult, vin mereu cu mine pe litoral”, a mărturisit Anuryh în cadrul unei emisiuni.

Bogdan de la Ploiești a rupt ”Youtube-ul”

Bogdan de la Ploiești a reușit să-i detroneze pe ”regii Youtube-ului”, Dani Mocanu și Jador. După mult timp în care cei doi maneliști au tot făcut schimb de locuri pe Youtube, Bogdan de la Ploiești a ”spart” supremația acestora cu piesa ”Fără tine”, cântată cu Theo Rose.