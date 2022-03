Bogdan de la Ploiești, imagini de pe patul de spital! Artistul a suferit o intervenție chirugicală în urmă cu puțin timp

In articol:

Cunoscutul artist a reușit, fără doar și poate, să-și îngrijoreze fanii din mediul online, asta după ce s-a fotografiat direct de pe patul unui spital din Cluj-Napoca. Cântărețul a suferit o intervenție chirurgicală la nas, iar acesta s-a pozat înainte de a intra în sala de operații.

Bogdan de la Ploiești a suferit o intervenție la nas

După ce și-a revenit, Bogdan de la Ploiești a mai postat o fotografie pe contul personal de Instagram, acolo unde apărea cu mai multe bandaje la nas, abia ieșit din operație.

Bogdan de la Ploiești este foarte activ în mediul online, mai ales pe contul personal de Instagram, acolo unde își ține mereu fanii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind mai mereu cu urmăritorii de pe platforma de socializare planurile sale.

Așa s-a întâmplat și de această dată, deoarece cântărețul a postat o imagine pe Instagram, în această dimineață, alături de care a scris și un mesaj: „Bdlp modelul vechi...”. De asemenea, la doar câteva ore distanță, artistul a mai publicat o fotografie, în care era surprins abia ieșit din operație.

În ultima imagine, Bogdan de la Ploiești este surprins bandajat la nas, pe poză punând și locația spitalului unde este internat, respectiv în orașul Cluj-Napoca. Până în acest moment, artistul nu a vorbit pe baza acestui subiect, însă cu siguranță, fanii sunt curioși să vadă rezultatul final.

Bogdan de la Ploiești [Sursa foto: Instagram]

Artistul a fost căsătorit

Bogdan de la Ploiești a fost căsătorit în trecut, iar cu ceva timp în urmă, artistul a povestit cum a ajuns, de fapt, să se căsătorească. Astfel, tânărul a explicat că a fost la Starea Civilă cu o fată, după ce a fost provocat de către prietenii săi să facă nuntă.

Citeste si: Ce-a pățit Bogdan de la Ploiești la o cântare, după ce a refuzat să mai primească bani de dedicații. Gestul oamenilor l-a înfuriat pe manelist

Totodată, cântărețul a mărturisit că părinții lui nu au știut, iar divorțul a avut loc chiar la câteva zile distanță de la cununia civilă, fapt pe care îl poate demonstra cu acte.

„Să vă zic eu cum s-a întâmplat.

Totul a pornit de la un joc, ne jucam foarte mult și jucam pe provocări foarte serioase, adică la modul ăsta dur, nu cu copilării. Am pierdut și am fost provocat să mă căsătoresc și așa am făcut. Am luat o fată, nu era iubita mea, și m-am însurat, dar nu am stat decât câteva zile. Asta a fost cu căsătoria. Am dat cea mai mare bombă.(...) Am divorțat după câteva zile, nu mai știu excat cât, dar oricum am actele acasă, nu e o problemă. Pot demonstra oricând.(...) Ai mei nu au știut, nici nu aveam cum să le zic pentru că a fost ceva de scurt timp, fără sentimente. Am divorțat imediat cum s-a putut.(...)"