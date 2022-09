Bogdan de la Ploiești și Gheboasă, scandal de proporții înainte de lansarea piesei! De la ce a pornit totul: „Unii oameni n-au caracter”

In articol:

Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai îndrăgiți și apreciați maneliști de la noi din țară, iar Gheboasă se numără printre cei mai în vogă artiști, motiv pentru care ambii cântăreți s-au gândit să facă o colaborare și să lanseze o piesă pe care au promovat-o până acum pe rețelele de socializare.

Ei bine, însă, pe data de 6 septembrie ar fi trebuit ca melodia să apară deja pe YouTube, însă fanii au observat că acest lucru nu s-a mai întâmplat, motiv pentru care cei doi artiști au fost asaltați cu întrebări privind acest subiect.

Citeste si: Bogdan de la Ploiești susține că nu este într-o relație cu Cristina Pucean, dar o sărută cu fiecare ocazie! Gesturi tandre au avut loc pe scenă în fața a sute de fani

Așadar, primul care a ieșit cu un răspuns a fost Bogdan de la Ploiești, care a spus că a aflat cu puțin timp înainte de lansare că, Gheboasă și cu un alt trapper voiau, de fapt, să scoată piesa fără manelist. Astfel, Bogdan a făcut un live pe rețelele de socializare, acolo unde a mărturisit că este extrem de dezamăgit și chiar așteaptă o explicație din partea lui Gheboasă.

Citeste si: „Nu am dorit să-mi maximizez profitul” Cât costă o casă construită de Dorian Popa- kfetele.ro

Citeste si: Doi americani trăiesc fără mâncare. Nu le-a mai fost foame din 2008! - bzi.ro

”Vreau să fac un anunț foarte special să vedeți facerea de bine, că unii oameni n-au caracter. Am vrut să-l ajut pe băiețașul asta, pe trapperul ăsta, Gheboasa, mi s-a părut că e un băiat foarte, foarte ok. Trebuie să scoatem o piesă și din cauza nu știu cui, abia aștept să aflu răspunsul lui, au vrut să scoată fără mine piesa, ca și cum îi deranjează manelele sau nu înțeleg. De ce am mai făcut piesa asta dacă voi vreți să o puneți pe alt canal, dacă s-a vorbit un lucru, s-a vorbit ceva de la bun început că o scoatem în trei, acum vreți să o scoateți și pe canalul vostru și pe canalul meu?”, a spus Bogdan de la Ploiești pe Instagram.

„Nu se mai scoate nicio piesă”

De asemenea, Bogdan de la Ploiești a mai spus că a oprit tot proiectul, a întrerupt colaborarea cu Gheboasă, iar piesa nu va mai fi lansată. În același timp, manelistul a mai spus că, înainte de toate, își dorește tare mult să afle ce plan aveau cei doi trapperi, de fapt.

Citeste si: Bogdan de la Ploiești, adevărul despre relația cu dansatoarea maneliștilor. Formează sau nu un cuplu cu blonda Cristina Pucean: „Este o fată foarte cuminte”

”Am oprit eu toată piesa asta acum și nu se mai scoate nicio piesă. Dacă vouă vi se pare normal să se întâmple așa, să ne facem de râs? Vi se pare normal să ne facem de râs? Aștept și eu răspuns de la Gheboasă, că eu cu tine am vorbit, nu mă interesează stânga dreapta, că parcă văd că bagi la înaintare. Eu am vrut să te ajut fratimio, nu am intrat eu pe piesă cu japca ca să faceți voi din astea și să scoateți voi. A vrut să pună pe canal piesa fără mine, el cu Lil Cagula, băiatul ăsta. Facerea de bine...” , a mai zis Bogdan de la Ploiești în live-ul făcut pe rețelele de socializare.

Bogdan de la Ploiești [Sursa foto: Instagram]