Bogdan Mocanu a fost la un pas de moarte. Detalii cumplite despre accidentul în care a fost implicat: "Am zis că am paralizat"

Bogdan Mocanu este extrem de cunoscut în mediul online, în special după ce a participat la Puterea Dragostei. Cu toate că, la momentul actual, este cunoscut de o țară întreagă, puțini știu faptul că artistul a trecut prin momente cumplite, în urmă cu ceva timp.

Bogdan Mocanu, la un pas de tragedie

Mai exact, cântărețul a fost implicat într-un grav accident de circulație. La vârsta de 18 ani și-a luat permisul și a decis să plece spre Iași, însă, începător fiind, nu a știut să adapteze viteza și s-a răsturnat cu mașina. Momentul a fost extrem de dificil, Bogdan Mocanu susținând că s-a trezit cu pasagerul de lângă cu el deasupra și nici măcar nu știa dacă mai este în viață sau nu.

S-a speriat atât de tare că nu poate să își miște picioarele, încât a zis că o să rămână paralizat pe viață.

Bogdan Mocanu[Sursa foto: Instagram]

”A fost traumatizant, dar nu am realizat atunci pe loc. Celalalt pasager era atarnat peste mine si am crezut ca l-am omorat. Nu puteam sa imi misc picioarele si am zis ca am paralizat. Primele cuvinte ale pasagerului au fost si la el ca nu isi poate misca picioarele. Am iesit pe geam. Eram intr-un sant urias. S-au oprit masini sa ne ajute. Pasagerului ii curgeau cioburi cu sange din cap. l-am dus la urgente pentru ca si-a fracturat gatul, iar eu am mers in club sa beau de fericire ca traiesc", a povestit Bogdan Mocanu la Cea mai tare din parcare, de pe Antena Stars.