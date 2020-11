Bogdan Mocanu, acuzații dure la adresa Andrei Volos din cauza pisicului: ”Nu-ți bate joc de motanul meu. E bun să-ți faci poze, să te afirmi...”

Bogdan Mocanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Bogdan Mocanu și Andra Volos, scandal de proporții după ce fosta concurentă de la Puterea Dragostei i-a făcut acestuia o farsă de milioane. Andra a postat un vlog pe contul ei de Youtube, unde arată cum i-a distrus casa fostului ei iubit, după ce acesta a lăsat-o să stea pentru câteva zile, iar în acest timp să aibă grijă de pisica lui. Andra Volos si prietena ei de la Survivor, Asiana Peng au mers la locuința lui Bogdan Mocanu, timp în care acesta se afla în Istanbul cu Jador, pentru a-i pregăti o farsă. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei s-a gândit, cel mai probabil, că Mocanu va gusta gluma nesărată și nu se va supăra. Ei bine, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Andra Volos[Sursa foto: Instagram]

”Îmi trimiteti mulți „farsa” pe care a făcut-o fosta mea. Concluzia este că atunci când ești bun ești luat de prost și m-am săturat. Ați văzut probabil poza pe care a publizat-o ea și v-ați întrebat ce caută pisica mea la ea sau ce caută ea la mine acasă. În primul rând, eu și Andra nu ne-am împăcat și nu o să ne împăcăm niciodată, nici în viața următoare. Ea era la mine acasă pentru că avea niște probleme cu Melissa și nu mai poate să stea la ea și mi-a spus că are nevoie de un loc să stea și chiar mi-a cerut ajutorul, în condițiile în care noi nu vorbeam deloc. Așa am fost educat, să ajut un om la nevoie, chiar dacă mi-a făcut rău. Am acceptat și nici nu a trecut o zi și m-a sunat Jador să mergem la Istanbul. La 2 dimineața mi-am luat injecțiile și i-am zis Andrei că plec și am întrebat-o dacă poate să aibă grijă de pisică. S-a supărat, dar nu are relevanță. Am lăsat-o cu pisica și am plecat”, a spus Bogdan Mocanu.

Andra Volos[Sursa foto: Instagram]

Bogdan Mocanu a răbufnit la adresa Andrei Volos

Farsa Andrei Volos pare că n-a fost văzută cu ochi buni de fostul ei iubit. Acesta s-a supărat îngrozitor, după ce s-a întors din Istanbul și și-a găsit casa pe dos. Mocanu s-a apucat imediat să facă curățenie, însă singurul motiv de supărare ar fi fost pisicul lui, Gucci. Se pare că fosta concurentă de la Puterea Dragostei nu i-ar fi acordat atenție sporită felinei, după spusele lui Mocanu.

”Ca să vin acasă și să găsesc casa pe dos, dar nu asta era cea mai mare problemă. Am făcut curat, am găsit oglinzile desenate, pictate cu culori din alea care nu se iau, cu care fac eu geci, și pe care mi le-a irosit. Primul gând era pisică, săracul era murdar tot, jegos, mâncarea lui era pe jos. Când am deschis ușa la baie miroasea de parcă au murit trei cai. Litiera era plină, ferească Dumnezeu ce era acolo”, a explicat câștigătorul primului sezon Puterea Dragostei.

Andra Volos[Sursa foto: Captură YouTube]

Ba mai mult decât atât, Bogdan spune că pisica a fost bună pentru poze sau pentru câteva vizite pe profil.

”E bun Gucci să faci poze, să te afirmi, pentru niște vizite pe profil, dar să îi faci un pic de curățenie, nu. I-a cumpărat niște pliculețe, i l-e aruncat pe jos și l-a lăsat să mănânce. Am înnebunit de nervi. Dărâmă-mi mie casa, fă ce vrei, dar nu îți bate joc de motanul meu. Vă zic sincer, de asta am și plecat mai repede din Istanbul, mi-au spus să rămân în emisiune și eu mă gândeam la Gucci, ăsta era primul gând. Când am ajuns mi-am vărsat toți nervii pe ea (n.r. - pe Andra Volos), nu am vorbit, dar nu îmi venea să cred. Ce înseamnă asta? Nu m-a deranjat ce mi-a făcut în casă, dar îți bați joc de bietul pisoi…”, a mai spus Bogdan Mocanu, nervos.