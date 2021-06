Bogdan Mocanu, adevărul despre cearta dintre el și Jador: „Sunt niște consecințe...” Cum se înțeleg, de fapt, cei doi

Bogdan Mocanu și Jador [Sursa foto: Instagram] 09:12, iun 22, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Pe Bogdan Mocanu și pe Jador îi leagă o frumoasă relație de prietenie. Sunt colegi de breaslă, prieteni și chiar frați, după cum ei au mai spus-o în nenumărate rânduri. În urmă cu câteva săptămâni fostul concurent de la Survivor România a făcut mai multe declarații deranjante la adresa lui Bogdan Mocanu.

El a vorbit despre boala prietenului său care îl împiedică să facă anumite lucruri și i-a făăcut și o caracterizare care a șocat pe toată lumea. Jador a spus despre Bogdan Mocanu că este „îngâmfat, gelos și inconștient”. Între cei doi mai apoi s-a așternut liniștea și a părut că nu și-au mai vorbit o perioadă. Acum, Bogdan Mocanu face lumină în cazul scandalului cu bunul său prieteni.

Bogdan Mocanu: „ Nu m-a deranajat ce a zis, ci cine a zis”

Manelistul a ales să spună adevărul despre relația de prietenie dintre el și Jador.

El spune că în continuare fostul concurent de la Survivor România este fratele lui și că urmează să aibă o discuție foarte serioasă cu el. Cei doi obișnuiau să fie foarte apropiați și nu există secrete între ei, ba chiar Bogdan Mocanu spune că bunul său amic îl cunoaște chiar mai bine ca propria mamă. Acesta i-a făcut și o scurtă caracterizare lui Jador. Iată ce a spus despre el.

„Nu m-a deranajat ce a zis, ci cine a zis. Este un om de milioane, cu un suflet mare, mereu am spus lucruri frumoase despre el. Și dacă vreodată s-a pus problema să nu fie ceva bun de zis despre el, am ales să tac. Poate ce a spus Jador nu a fost chiar indicat. Sunt niște consecințe, chiar dacă scopul e unul bun. El mă știe, mă cunoaște, este fratele meu, vrea să aibă grijă de mine. Nici nu se pune problema să îi fie milă de mine sau ceva. O să am o discuție cu el. Cred că mă cunoaște mai bine decât mama. Nu este o persoană rea, doar trebuia să pună mai mult accent pe ce a spus. Acum cuvintele lui au o anumită putere”, a declarat Bogdan Mocanu la o emisiune TV.

