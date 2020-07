In articol:

Bogdan Mocanu, dezvăluiri cutremurătoare după accidentul de la mare, după ce o șoferiță de doar 19 ani s-a izbit de el. Fostul concurent de la Puterea Dragostei a povestit că a fost un ceas rău pentru el și că au fost mai multe semne care i-au arătat ce urma să se întâmple.

„Mă bucur foarte mult că mă vedeți și că mă mai puteți vedea. Să vă explic exact ce s-a întâmplat acolo. Ce am căutat la mare? Am stat toată în ziua în casă și m-am plictisit și aveam de ales ori să merg la maică-mea, ori la mare. Acum, de ce vă povestesc asta: au fost foarte multe chestii care au dus acolo, parcă tot ce am făcut a condus la punctul ăla în care m-am trezit cu un număr de înmatriculare. Încă de când am plecat am stat vreo trei ore și m-am gândit dacă să merg sau să nu merg. Nu știam ce să fac”, a spus Bogdan Mocanu pe vlog.

Bogdan Mocanu, totul despre accidentul de la mare! Cum s-a întâmplat

Bogdan Mocanu a explicat că a luat mașina pentru a face un drum care ar fi durat trei minute dacă ar fi mers pe jos.

„Nu-ți trebuie mașină pentru drum, dar totuși, am mâncat și din reflex m-am urcat în mașină fără să îmi dau seama. Nu au durat 10 secunde. Am ieșit din parcar și apoi era o intersecție, ca prin vis am văzut-o așa razant și următorul gând nu am mai avut timp să-l procesez că m-am trezit izbit. Deja îmi imaginam cum arată mașina. Parcă m-a lovit Dumnezeu”, a mai spus Mocanu.

Mocanu a rămas șocat de reacția fetei care a provocat accidentul. Acesta a povestit că, deși ea era de vină, a început să-l înjure tot pe el.

„Mă gândeam ce am făcut eu, oare e vina mea? Și mă dau jos din mașină, stai că îmi prinsese piciorul ușa și au venit mai mulți oameni și m-au scos din mașină. Fetița aia înjura toată, când mă uit la mașina ei... epavă. Și o intreb: Ești ok? Ea înjura și zicea: `Nu-mi mai dă tata mașina, să vezi ce-mi face acum`. Aia era problema acum, avea numai cioburi pe mână și abia după am aflat că era vina ei. Nu aveai cum sp nu vei că era un mare semn de stop”, a mai spus Bogdan Mocanu.

Fostul concurent de la Puterea Dragostei a povestit că la fața locului a venit și o ambulanță pentru că de la șoc nu știa cum ar fi reacționat corpul, având în vedere că el este bolnav de diabet. Mocanu a spus că nu a vrut să meargă la spital pentru că ar fi auzit că i-ar fi făcut dosar penal șoferiței de 19 ani.

„Între timp au venit și părinții ei. Taică-su foarte urât mi-a vorbit: „Dom'le că mi-ai distrus fiica”. Când aud așa ceva, i-am zis: `Știți că ea a intrat în mine?`. Între timp a venit la mine și am dat-o la pace și mi-a părut rău și de ei și de mine”,a mărturisit Bogdan Mocanu.

Mocanu a mai spus că are niște dureri de coloană, cel mai probabil din cauza șocului pe care l-a suferit. În ceea ce privește mașina sa, acesta a mărturisit că vrea să o vândă după ce o va repara.