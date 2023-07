Bogdan Mocanu face dezvăluiri bombă! Ce mesaje i-a dat Bobicioiu, imediat după ce s-a împăcat cu Simina: "Vă spun în premieră" | EXCLUSIV

In articol:

Naba a fost invitată în emisiunea “Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu. Naba a dezvăluit în premieră că Alex Bobicioiu și Simina Loica s-au împăcat.

Aceasta ne-a mărturisit că a vorbit cu Simina la telefon, iar bruneta i-a spus că este la Bobicioiu acasă. Naba ne-a vorbit și despre traumele prin care a trecut alături de fostul logodnic, despre sarcina pe care a pierdut-o, dar și despre noul ei iubit.

Bogdan Mocanu dezvăluie mesajele primite de la Bobicioiu

Bogdan Mocanu și Naba nu s-au ascuns și au dezvăluit faptul că Simina și Bobicioiu s-au împăcat. Mai mult decât atât, prezentatorul emisiunii a arătat publicului mesajele pe care le-a primit de la Bobicioiu, imediat după ce s-a împăcat cu Simina.

"Bogdan Mocanu: S-au împăcat iar! Vreau să zic asta pe post, ieri am primit mesaj de la Bobicioiu și aș vrea să îl citesc de față cu toată lumea. Lui îi pare rău că recurge la un astfel de mesaj și nu își imagina că o să facă ceva de genul vreodată, că mă respectă, că nu vorbește urât de mine, în fine, vrea să nu îi mai dau mesaje eu Siminei, că ei s-au împăcat, cu ajutorul lui Dumnezeu s-au împăcat. Eu nu i-am dat niciodată mesaje Siminei.

Naba: Și azi dimineață Simina mi-a zis că e la Bobi (n. red Bobicioiu)!

Bogdan Mocanu: N u pot să vă zic ce i-am zis eu, pentru că eu sunt mai vulcanic când vine vorba de chestii de genul, dar s-au împăcat, asta voiam să vă zic.

Naba: Părerea mea că e într-o asemenea relație, în care totul e toxic, n-ai cum să culegi altceva decât toxicitate. Eu nu înțeleg ce caută Simina cu Bobicioiu, dar trecem peste. Iubirea e oarbă, oricine orice ți-ar zice, tu până nu te dai tu cu capul să te saturi tu, să pleci, nu ai ce să faci, tu trebuie să ajungi la o limită. Ea încă nu a ajuns la acea limită. Nu pot să o judec. Eu nu pot să-l înțeleg pe el, că este un pic cam ipocrit. Oricum lui nu-i convine că Simina să fie prietenă cu mine, are o părere foarte proastă, dar nici nu mă interesează, cred că e reciprocă toată treaba asta. Eu cu Simina suntem prietene, am stat una la cealaltă. Prietenia în momente grele îți dai seama de ea, în niciun caz când e bine. Am sfătuit-o să facă ce simte, să nu bage în seamă ceea ce zice lumea din jur, să se convingă singură.", a fost discuția dintre cei doi.

Ce spunea Alex Bobicioiu despre împăcarea cu Simina, în urmă cu câteva zile

În urmă cu câteva zile, Alex Bobicioiu a făcut o serie de declarații despre o posibilă împăcare cu Simina Loica, susținând atunci că este de părere că nu mai există șanse ca între ei să mai fie ceva mai mult decât, posibil, o simplă prietenie.

"Am mai vorbit, dar nimic mai mult. Nu ne-am văzut, doar am vorbit. Nu știu ce se înțelege prin mesajele noastre. A trecut mult timp de când nu mai vorbim, au trecut trei săptămâni și niciodată nu am stat atât de mult fără să vorbim, nu știu ce să zic despre o nouă șansă. Eu simt acum că nu, simt că există un mare nu", a explicat Alex Bobicioiu, la WOWnews.

