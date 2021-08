Bogdan Mocanu, martorul unui accident teribil. Tânărul a acordat primul ajutor victimei: "Am rămas șocat de cât de repede se poate termina viața unui om"

Bogdan Mocanu, martorul unui accident teribil [Sursa foto: Instagram] 21:08, aug 10, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Bogdan Mocanu a trecut printr-o sperietură groaznică, după ce o adevărată tragedie s-a produs în fața ochilor lui. Tânărul a fost martorul unui grav accident de circulație, în timp ce mergea acasă, să își viziteze părinții.

Citeste si: Bogdan Mocanu, de la burlacul râvnit, la bărbatul căsătorit! Fostul concurent de la Puterea Dragostei are planuri de viitor cu actuala iubită: "Devine soție"

"Am rămas șocat de cât de repede se poate termina viața unui om"

Fostul concurent de la Puterea Dragostei a asistat la scene cumplite în drumul spre casa părintească, căci un tir a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, chiar în fața tânărului. Speriat de incident, Bogdan Mocanu a povestit că a reacționat imediat și a mers să scoată șoferul din cabina autocamionului, pentru a-i acorda primele îngrijiri.

Mai mult, bărbatul a declarat că el a fost cel care a luat victima în brațe și a încercat să o liniștească, până la venirea echipajelor de ambulanță: "Am rămas șocat de cât de repede se poate termina viața unui om, mi-am readus aminte că și eu am mai trecut pe accidente, mă simțeam neputincios, de pe contrasens se apropia un TIR, nu știu cum a tras de volan de a ajuns de pe contrasens, pe sensul nostru. Am ajuns acolo și nu știam de ce s-a oprit traficul și am văzut pe cineva care lovea parbrizul cu piciorul, l-am luat în brațe, avea ditamai gaura în mână, avea capul plin de sânge, după am aflat că sângele de la cap era de la mână, eram puțin speriat, primul instinct a fost să țip să oprească bateria, că mirosea a motorină.", a declarat Bogdan la Antena Stars, despre evenimentul nefericit la care a fost martor.

Citeste si: O batrana, in ultimele clipe ale vietii, i-a spus preotului: „La inmormantare, vreau sa mi se puna in mana o lingurita!” Parintele a amutit cand a aflat motivul- bzi.ro

Imagine postată de Bogdan Mocanu de la locul tragediei[Sursa foto: Instagram]

Bogdan Mocanu i-a acordat primul ajutor șoferului rănit

Fostul concurent de la Puterea Dragostei a mărturisit că a sărit rapid în ajutorul victimei și a încercat să îi bandajeze rănile, până când au sosit medicii.

Citeste si: EXCLUSIV Bogdan Mocanu și fratele lui au avut aceeași iubită! Cum s-a întâmplat

Bogdan a precizat că nu are cursuri de prim ajutor, însă a învățat cum să procedeze în situații de acest gen pentru că el însuși a fost victima a trei accidente rutiere, în trecut: "M-am speriat să nu fie vreun scurt sau ceva, dar oamenii care s-au oprit au fost foarte organizați, au adus o trusă de prim ajutor, l-am pansat. Viața m-a pregătit, am trecut de vreo trei ori și eu prin accidente, am învățat de la fiecare accident pașii, l-am abordat foarte calm pe respectivul domn, că se vedea că era în șoc și nu știa ce se întâmplă(...) L-am pus jos, am curățat rănile, l-am pansat.", a mai adăugat Bogdan Mocanu, pentru aceeași sursă.