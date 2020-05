In articol:

Bogdan Mocanu, unul dintre cei mai iubiți concurenți din emisiunea Puterea Dragostei , moderată de Andreea Mantea , trece prin perioade dificile de când Andra Volos i-a spus „Adio”. Loviturile vin una după alta pentru el și pare că soarele nu va răsări prea curând pe strada lui.

Bogdan Mocanu nu mai scapă de veșile proaste. S-a îngrozit când a ajuns în parcare și și-a găsit mașina așa

Bogdan Mocan încearcă din răsputeri să treacă peste suferința provocată de despărțirea de Andra Volos și își găsește tot felul de activități pentru a-și mai ocupa din timp. Însă ceea ce ar fi trebuit să fie o ieșire din cotidian pentru Mocanu, s-a transformat într-un motiv și mai mare de supărare. Fostul concurent de la Puterea Dragostei aproape a turbat de furie în momentul în care și-a găsit mașina avariată.

În speranța că măcar îi va bate obrazul celui care i-a zgâriat bolidul de lux, Mocanu a transmis un mesaj dur pe contul lui de Instagram.

„Și când te gândești că ziua ta nu poate să meargă mai prost, se mai trezesc unii care habar nu au să lase un număr de telefon, să-și ceară scuze. Să vă fie rușine”, a spus Bogdan Mocanu când și-a găsit bolidul zgâriat.

Alex Turcu a răbufnit la adresa lui Bogdan Mocanu, după ce în urmă cu ceva timp, Mocanui-a adus o serie de acuzații grave.

am avut nimic cu omul ăla, am avut doar o discuție acum vreun an, când eram în casă.

Când a fost vorba de fapte, omul m-a pârât la staff. Eu eram acasă atunci. Vorbea în lipsa mea, numai așa face ăla. Nu știu ce frustrări are ăla. Îți dai tu cu părerea de mine, de Andy...ar trebui să-ți vezi de ale tale. Eu nu ți-am pronunțat numele. Dacă nu-ți mai dau seringa mâine nu mai ești om. Ai ajuns să fii un fel de influencer, să dai sfaturi la oameni”, a spus Turcu pe vlog.

În plus, Turcu îl acuză pe Bogdan Mocanu că nu a dat dovadă de bărbăție atunci când a fost vorba de o bătaie.

„Tu ești o dansatoare, o femeie. Când a fost de bătaie ai fugit. S-a băgat Raju pentru tine, că altfel...”, a mai spus Turcu pe vlogul lui.