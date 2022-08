Bogdan Mocanu nu mai vrea să audă de Andra Volos! Gestul făcut de fosta lui iubită i-a pus capac: „Posibil să fie o joacă de-a ei”

In articol:

Bogdan Mocanu și Andra Volos s-au cunoscut în cadrul emisiunii „Puterea dragostei” și nu la mult timp după aceea anunțat că formează un cuplu. Relația lor, însă, nu a fost una de lungă durată, iar după o perioadă au decis să-și continue viețile pe drumuri separate.

Chiar dacă s-au despărțit și nu mai aveau nimic de împărțit, iată că între cei doi au avut loc mai multe discuții și certuri, multe dintre ele ajungând și în presă.

După o perioadă în care dădeau semne că spiritele s-au mai calmat, ei bine cei doi vorbesc, din nou, unul despre celălalt. Iată ce s-a mai întâmplat de data aceasta.

Bogdan Mocanu: „ O să mă uit și o să dau block”

În urmă cu puțin timp, Andra Volos a publicat un video în care s-a filmat cu un filtru ce i-a indicat inițiala bărbatului care o iubește în secret. Ei bine, aplicația i-a indicat litera „B”, iar fanii au luat-o pur și simplu razna, căci tuturor le-a zburat gândul la Bogdan Mocanu, fostul ei iubit.

Artistul a fost întrebat dacă a văzut și el acel TikTok și spune că doar a auzit de existența clipului, dar că nu a avut timp să și vadă. Totuși, el nu este interesat de ce a postat fosta lui parteneră, ba chiar a mărturisit că după ce se va uita la videoclipul ei îi va da block, ca pe viitor să nu mai fie pus în această situație.

„Nu, nu am văzut! Astăzi nu am intrat pe tik-tok, am avut o zi plină! Nu știu dacă vin programate, nu cred că a făcut intenționat chestia asta. Poate să fie altcineva cu B, nu neapărat eu! Nu am văzut, o să mă uit. I se putea întâmpla oricui! Acum, ce să zic, dă bine când te filmezi și îți apare inițiala fostului.

Chiar sunt curios câte vizualizări a făcut tik-tok-ul acela. N-am urmărit, posibil să fie o joacă de-a ei, încerc să nu mă pierd în lucruri din astea! Am primit foarte multe tag-uri și foarte multe notificări, dar nu am avut timp să verific! O să mă uit și o să dau block“, a declarat Bogdan Mocanu, în exclusivitate la Antena Stars.