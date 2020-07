In articol:

Întâlnirea întâmplătoare dintre Mocanu și concurenta Ella a făcut-o pe Andra Volos să-l blocheze, din nou, pe Bogdan. După ce se împăcaseră, iar Bogdan a fost la Genova timp de câteva zile, pare că lucrurile nu merg prea bine între cei doi amorezi. După ce Mocanu i-a fost infidel Andrei, în urmă cu ceva timp, aceasta crede că iubitul ei a făcut un pas greșit cu Ella. Pe internet au apărut fotografii cu finalista de la Puterea Dragostei și Mocanu, din centrul vechi al capitalei. Mocanu a răbufnit când a văzut că dintr-un simplu salut, situația a luat o întorsătură neașteptată.

”De când m-am întors din Italia, de la Andra, acolo a fost totul super ok am avut niște discuții de când m-am întors în țară. Aseară, am ieșit cu un prieten, și-am fost în Centrul Vechi și când să plecăm am văzut-o pe Ella în spate. A venit Ella, ne-am salutat, ea a rămas cu prietenii ei, eu cu ai mei. Nu am mers nici 10 secunde în același rând. În spate erau niște copii care făcuseră poze cu mine și cu Ella. Am plecat și oamenii ne-au făcut poze din spate. Ella, super simțită, când am ajuns acasă mi-a zis: vezi că, vorbește cu Andra și spune-i că ne-am întâlnit, în caz că apar poze. Am ajuns acasă, am văzute poze etichetate, ca mai apoi să mă trezesc că Andra mă blochează din nou. N-am crezut că există așa ceva. Mă abțin mult in respect. Aseară eu m-am văzut cu Matias și am salutat-o pe Ella. Dacă m-aș întâlni cu Ella pe ascuns, m-aș duce în centrul vechi?, a spus Mocanu.

Andra i-a dat block lui Bogdan, seara trecută, după ce a văzut pozele pe Instagram. Tânăra a lăsat de înțeles că Bogdan ar fi înșelat-o iar. Aceasta a postat mai multe mesaje, după ce a fost vizibil deranjată de întâlnirea Ellei cu Mocanu. Ba chiar mai mult, fosta iubită a lui Bogdan își luase bilete de avion spre România, unde să fie alături de bărbatul iubit. Ulterior, și-a rugat susținătorii s-o ajute să anuleze bilete, pentru că nu mai are niciun motiv să revină în țară.

Mocanu spune că se bucură pentru tot ce s-a întâmplat. ”Mie-mi sună a pretext. Mă bucur pentru tot ce s-a întâmplat c-am văzut cum reacționează oamenii când cred ei că-și confirmă niște chestii. Sunt profund dezamăgit, nu pot să cred așa ceva. Să mă sune pe mine mama, să-mi zică mie mama....așa se vorbește? să-mi fie mie rușine de mama pentru...oricum foarte urât. Nu mă simt aiurea pentru c-am salutat un om, haideți să fim serioși. Pare mai mult un pretext, dar nu-i nimic. Oamenii când se mint, ajung să creadă minciuna”, a spus Mocanu despre despărțirea de Andra.