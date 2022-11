Bogdan Mocanu și Miruna Milu nu mai formează un cuplu: „Nu îmi mai răspunde de două zile la telefon”

In articol:

Bogdan Mocanu și Miruna Milu nu mai formează un cuplu. Cei doi s-au despărțit la puțin timp după ce au anunțat că sunt împreună. Se pare că iubirea dintre cei doi nu a fost atât de mare precum își imaginau fanii.

Cea care a anunțat vestea a fost chiar Miruna Milu.

Bogdan Mocanu a uimit pe toată lumea când s-a afișat cu Miruna Milu. Artistul a fost destul de reținut în a-și mai etala povestea de iubire în spațiul public în ultima perioadă. Ultima relație, cu o brunetă misterioasă, Bogdan Mocanu a decis să o țină complet ascunsă de ochii lumii.

Bogdan Mocanu și Miruna Milu s-au despărțit

Nu cu multă vreme în urmă, Bogdan Mocanu anunța că are o nouă relație și trăiește momente frumoase alături de Miruna Milu. Nu a trecut mult timp de atunci și deja au apărut probleme în paradisul celor doi. Miruna Milu a fost cea care a anunțat despărțirea într-o emisiune TV. Nu se știe motivul pentru care cei doi nu mai formează un cuplu.

„ Nu știu ce face (n.r. Bogdan Mocanu), nu îmi mai răspunde de două zile la telefon. Nu știu dacă l-a deranjat cea sau s-a întâmplat ceva. I-am dat mesaj, l-a sunat, nu mi-a răspuns și atunci am zis: «Aștept să mă caute, poate e ocupat, poate e cu vreo gagică, cine știe».”, a mărturisit Miruna Milu, într-o emisiune TV.

Bogdan Mocanu și Miruna Milu nu mai formează un cuplu. [Sursa foto: Instagram]

Bogdan Mocanu și Miruna Milu nu aveau planuri de viitor

Bogdan Mocanu și Miruna Milu erau încă la început relației și nu aveau prea multe planuri de viitor. Totul începuse spontan, așa că și-au dat timp ca lucrurile să evoluezi progresiv și să vadă pe parcurs în ce direcție vor să meargă. Cei doi nu visau la un viitor împreună, momentan. Mai mult decât atât, nu și-au cunoscut nici părinții unul altuia.

„ Nu ne-am făcut planuri, am fost la el acasă, ne-am vizitat, ne-am cunoscut, am ieșit și acum nu ne mai vorbim. Nu i-am cunoscut părinții și nici el pe ai mei, pentru că nu am avut timp. Eu am fost plecată în Berlin o perioadă, acum urmează să plec în Anglia, o să am acolo o filmare și vedem.”, a mai spus Miruna Milu.

Cu toate că Bogdan Mocanu nu îi mai răspunde Mirunei Milu, aceasta încă speră ca totul să se rezolve. „ Poate îmi răspunde până mă întorc din Anglia, cine știe.”, a concluzionat Miruna Milu.

