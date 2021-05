Bogdan, nominalizat de războinici spre eliminare de la Survivor. Care a fost, de fapt, strategia din echipa albastră

In articol:

După plecarea lui Sorin de la Survivor, războinicii au fost nevoiți să facă și o nominalizare, în urma pierderii jocului de imunitate.

Războinicii au votat după o strategie decisă de întreaga echipă

Războinicii l-au votat pe Bogdan la consiliul de imunitate[Sursa foto: Captură KANAL D]

Războinicii au declarat înainte de vot că vor face nominalizări pe criterii sportive.

Marius: Legat de plecarea lui Sorin ne așteptam, dar nu știam exact dacă va fi atât de curând. Ne pare rău că am mai pierdut un om, mai ales un om vechi. Legat de nominalizarea fetelor, noi nu ne bazam să le votăm pe ele. Faptul că suntem doar 4 băieți e dificil. Vom vota sportiv.

Andrei: Acum cu plecarea laui Sorin mă pune mai mult pe gânduri. Vom vota în această seară, dar să nu mai plece unul, să fie doi într-o săptămână.

Eu după joc am fost cu moralul la pământ, dar singur m-am ridicat. Mereu voi fi setat 100% pentru victorie. Vom vota pe criterii sportive. Sper să nu se supere nimeni.

Maria: Legat de plecarea lui Sorin, din punct de vedere social nu-mi doream, am reiușit să mă atașez de el.

Din punct de vedere sportiv mă bucur că a plecat că nu mai putea continua. În seara asta voi vota din punct de vedere sportiv. Nimeni nu ar fi de nominalizat, dar îl vom lua din clcasament pe cel care e cel mai kos.

Adelina: Sunt într-o situație ciudată și am de făcut o alegere grea. Votul ar fi mers către Sorin pe motive medicale, în acest moment mi-e greu să fac o alegere.

Îl avem pe Albert aici care e veteran, Andrei și Marius sunt foarte buni pe teren, Maria e fată și aș vrea să mai avem cu cine să ne luptăm de la faimoși, iar cu Bogdan am venit și ne-am făcut un plan de a aduce bucurie și veselie și am și treușit, dacă am reușit să o facem pe Maria și Soin să găsească o cale de împăcare, scopul nostru a fost atins.

Bogdan: Îmi pare rău că a plecat la Sorin. Am avut o discuție cu el înainte să apară analizele și i-am spus că dacă situația stă în balanță între sănătate și acest concus, să aleagă sănătatea. Cu privire la vot, nu știu pe cine să votez, e clar că eu sunt cu experiența cea mai puțină, e clar că sunt mai buni toți. Nu știu pe cine o să aleg și pe ce criterii. Am să mă gândesc și sper să fac o alegere ok.

Albert: Nu o să fiu ipocritic și să spun că am rezonat vreodată, e clar că cele mai mari conflicte au plecat din partea lui Sorin și din partea mea. Cred că a fost într-un fel mai bine pentru el. Nu mă bucur pentru ceea ce i -sa întâmplat, în ultima vreme am decis să ne vedem fiecare de treaba noastră, pentru că atâtea certuri nu ne făceau bine nici nouă, nici echipei. Nu se schimbă situația că pot fi votate și fetele. Votul meu va merge către persoana pe care o aveam în minte.



Reacția lui Bogdan după nominalizare

Bogdan este în pericol de eliminare[Sursa foto: Captură KANAL D]

Bogdan se aștepta să fie votat, pentru că decizia nominalizării a fost discuta în echipa războinicilor, înainte de consiliu.

"Era o decizie cumva asumată. Înainte de consiliu am vorbit cu toți colegii mei și am căzut de acord că sunt cel mai puțin experimentat din această competiție. Am zis să fiu eu cel care voi fi nominalizat și să sperăm să am eu șansa să rămân în această competiție. Rămâne de văzut.", a declarat Bogdan la finalul consiliului de nominalizare.

Bogdan este propunerea războinicilor spre eliminare și se luptă cu cei doi faimoși, care se află, în pericol de a pleca acasă, Sebastian și Ștefan.