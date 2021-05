Bogdan Urucu, primele declarații după ce a ajuns în România! Războinicul, regrete după Survivor: ”Dacă mai stăteam și eu o lună...”

In articol:

Bogdan Urucu a ajuns pe tărâm românesc, după ce a părăsit competiția fenomen de la Kanal D, Survivor România 2021. ”Războinicul” Bogdan ne-a făcut primele dezvăluiri despre competiție, direct de pe aeroport.

” Când ești în competiție, totul este diferit față de televizor. Mă bucur că am ajuns acasă si că mi-am revăzut familia și prietenii. Pentru mine a fost exact cat a trebuit. Asa a fost sa fie. Am apucat sa ma acomodez atat de bine incat atunci cand am iesit din concurs si am ajuns la hotel, primele doua seri nu am putut sa dorm in pat. N-am dormit nici pe jos, dar n-am putut sa dorm efectiv.

Totul, totul e diferit. Din punct de vedere sportiv, din punct de vedere al indemânarii, e altceva acolo. Da, este greu. Nu este imposibil. Colegii mei erau acolo de patru luni jumatate, cu siguranta daca mai stateam si eu o luna doua acolo, altfel era. Te obisnuiesti cu tot”, a mărturisit pentru WoWbiz, Bogdan Urucu.

Bogdan Urucu, despre echipa războinicilor

Fostul concurent de la Survivor România ne-a dezvăluit că s-a înțeles bine cu toți colegii lui de echipă și că nu a avut niciun conflict cu nimeni. Totuși, Bogdan își dorește ca marele câștigător Survivor România 201 să fie unul dintre cei doi foști coechipieri: Andrei sau Marius. Despre cei doi, fostul ”războinic” spune că sunt de o modestie uriașă și că sunt și foarte buni din punct de vedere sportiv.

” Toti mi-au intrat la inima. Nu am avut nicio problema cu niciun coleg, m-am inteles bine cu absolut toata lumea, m-am integrat din prima, am avut conexiune cu fiecare. N-am avut niciun conflict cu colegii, chiar m-am inteles foarte bine cu ei. Din punctul meu de vedere nimeni din echipa razboinicilor nu ar trebui să paraseasca competitia. Ma gandesc ca si-au revenit cumva putin.

Mi-ar placea daca ar iesi castigator unul dintre baieti, Marius sau Andrei, pentru ca am rezonat foarte mult cu ei. De la Faimosi, nu stiu ce sa zic. Nu am niciun preferat, m-am inteles bine si cu ei, dar imi doresc sa castige cineva de la Războinici”, ne-a mai spus Bogdan Urucu, imediat după ce a ajuns în România.

