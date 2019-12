Bogdan Vlădău, tătic! Soția lui, Gina Chirilă, e gravidă!

Bogdan Vlădău și soția lui, Gina Chirilă, se pregătesc de venirea pe lume a primului lor copil.

Concurentul de la Survivor va deveni tătic pentru prima oară. Surse apropiate cuplului au declarat că Gina Chirilă, și ea concurentă într-o emisiune de la Kanal D, "Bravo, ai stil! Celebrities" este însărcinată.

Gina Chirilă, soția lui Bogdan Vlădău, e însărcinată! Concurenta de la Bravo, ai stil! Celebrities se pregătește să devină mămică

Gina Chirilă este gravidă, dar deocamdată ea și soțul ei nu vor să facă anunțul oficial. Totuși, surse apropiate lor au dezvăluit informația pentru Viva!

, spunea, anul trecut, Gina Chirilă.

"Chiar doream să văd dacă spui că îţi doreşti să fii şi mămică! Eu îmi doresc să fii şi mămică", a completat-o atunci Bogdan Vlădău.

Gina Chirilă, concurentă la Bravo, ai stil! Celebrities

Gina Chirila, fotomodel de succes, este una dintre cele mai apreciate modele, atat in Romania, cat si in strainatate. Frumoasa vedeta este si antreprenor, aceasta si-a lansat anul acesta un brand de haine. Gina Chirila vine in competitia de stil cu experienta podiumurilor marilor case de moda. Vedeta spune ca imbratiseaza aceasta noua experienta ca pe o provocare si ca isi doreste sa dobandeasca mai multe cunostinte solide in domeniul modei.

Bogdan Vlădău, la Survivor România

Bogdan Vlădău, om de televiziune, cântăreț, pasionat de sport și viață sănătoasă, întră în competiția „Survivor-România” cu dorința fermă de a câștiga. Telespectatorii au avut ocazia să îl urmărească într-o serie de show-uri TV de succes, cel mai recent fiind „Bravo, ai stil!”, difuzat de Kanal D, unde a impresionat ca membru al „Brigăzii sexy”, alături de Victor Slav și Alex Velea.