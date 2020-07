In articol:

Bianca Pop, cea mai controversată ispită din România, pare să își fi găsit liniștea, așa cum își dorea, alături de o altă vedetă, un bărbat celebru în lumea manelelor.

”Nu îmi vine să cred că am pățit cu Nicholas Sax. Adică, noi, oricum, ne știm de vreo doi ani, nu de acum... Îmi plăcea de el, lui de mine... Și, ieri, am postat o fotografie cu el și, nu știu de ce, am rămas fără contul de instagram... Probabil am primit raporturi de la tot felul de fani de-ai lui, dar nu mă interesează”, ne-a spus, în exclusivitate, Bianca Pop.

Mai mult decât atât, controversata ispită ne-a dezvăluit că, în fapt, relația dintre ea și Nicholas Sax, cel mai apreciat manelist al momentului a pornit din dorința ei de a colabora în acest domeniu cu artiști cunoscuți. ”Chiar voiam să am o colaborare cu un manelist, nu doar să apar în videoclip, ci chiar să îmi încerc norocul în muzică. Nicholas Sax mi-a ascultat ideea și i-a plăcut, iar din vorbă în vorbă am ajuns să ne sărutăm. Vom vedea ce ne aduc viitorul, eu oricum, încă, mă gândesc să merg la ”Puterea Dragostei”, vom vedea ce se petrece între mine și Nicholas până atunci”, ne-a mai dezvăluit Bianca Pop.

În altă ordine de idei, deja, în mediul online circulă imagini care par să sugereze că dragostea dintre Bianca Pop și Nicholas Sax este una serioasă, cei doi sărutându-se cu patos, râzând și glumind, de parcă ar fi, deja, un cuplu cu ”istorie” în spate.

Bianca Pop vrea la ”Puterea Dragostei” și o face praf pe Bianca Comănici

Bianca Pop nu este deloc încântată de ideea că Bianca Comănci a câștigat și cel de-al doilea sezon de la ”Puterea Dragostei”. ”Pai dacă a câștigat Bianca, al doilea sezon, după ce l-a luat și pe primul, eu ajung câștigătoare pe viață. Sincer, nu pot să mă compar, nici fizic, nici la școala vieții, cu Bianca Comănici. Ea e fată faină, dar nu are cum să se compare cu mine. De aia mi-ar și plăcea să intru la Puterea Dragostei, să le arăt ce aș putea face. Începând de la haine, la șmecherie, la hau-hau, mau-mau”, ne-a mai spus Bianca Pop.

Bianca Pop, dezvăluiri incredibile despre ocupațiile ei

Controversata fostă ispită, Bianca Pop, a vorbit, pe șleau, despre acuzațiile care i se aduc – adeseori apărând în spațiul public ideea că, de fapt, ar face dragoste cu diverși bărbați în schimbul unor avantaje materiale -, dar și despre imaginile virale, cu ea goală pușcă, apărute în ultima vreme în online. Întrebată de WOWbiz.ro despre discuțiile din spațiul public cu privire la ocupațiile ei mai puțin ortodoxe, Bianca Pop a fost însă revoltată. ”Nu este adevărat. Chiar nu este adevărat. Dacă eu aș fi acolo (in Italia, site-ul de dame de companie fiind din Italia, n. red.) ce caut de atâția ani aici, în România? (...) ”Nu, chiar nu. Doamne, nu sunt prostituată. Aș putea să își arăt câte mesaje am de la bărbați care îmi oferă bani... Și eu îi refuz... Pentru 100.000 de euro le dau picioarele să mi le miroasă... ”, spune, râzând, Bianca Pop. Cu toate acestea, peste câteva minute, recunoaște, totuși, că ar fi dispusă la ”sacrificii” pe sume mari de bani. ”Aș face dragoste pentru 300.000 de euro, parcă mai merge”, a punctat Bianca Pop.

Bianca Pop, umilită în București, iar apoi la mare! A fost dată afară din restaurant și din hotel

Bianca Pop, umilită în București! Transformată în vedetă de Antena 1 cu emisiunea Insula Iubirii, implicată în scandaluri mondene care să îi aducă celebritatea, ispita Bianca Pop a avut surpriza să nu fie primită într-un restaurant din București. Iar acest lucru a scos-o din minți și a lăsat aerele de ”divă” transformându-se într-un exemplu de profesor... de înjurături.

Astfel, cu paharul în mână, Bianca Pop s-a apucat să îi înjure pe cei de la restaurant pentru că nu au primit-o acolo, explicând, printre beep-uri, că ea are geantă de 6.000 de euro, pantofi de 800 euro și că, de fapt, e prea șmecheră pentru ceea ce i s-a întâmplat, scandalul pornit de ispită fiind unul monumental.

Cumva, episodul s-a repetat la mare, pe Litoralul românesc, scandalul izbucnind în momentul în care Bianca Pop a acuzat personaje cunoscute din lumea gri a afacerilor că ar fi jefuit-o și ar fi dat-o afară, cu forța, din hotel.