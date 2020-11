Bombă în showbiz! Pepe s-a afișat cu o altă femeie celebră, după ce Raluca Pastramă a decis să-l părăsească. Cum își revine artistul după despărțire FOTO

Pepe și Raluca Pastramă

Pepe încearcă să-și revină după ce a fost părăsit de Raluca Pastramă. Cântărețul încearcă să-și petreacă timpul cu cei mai apropiați prieteni, pentru a trece mai ușor peste despărțire. Deși încearcă să nu arate fanilor că este afectat și apare mereu cu zâmbetul pe buze, Pepe are nevoie de sprijin moral și de compania celor care îl iubesc.

Cu puțin timp în urmă, artistul a fost surprins în sala de antrenament alături de prietena lui, Ozana Barabancea. Aparent, întâlnirea nu a fost planificată, însă chiar și așa, cei doi s-au bucurat să se vadă. Mai mult, ei s-au filmat în sala de forță, iar imaginile au făcut deliciul fanilor. Se poate vedea cu ochiul liber că Pepe și Ozana se înțeleg de minune, iar revederea lor îl ajută pe artist să se mai detensioneze.

Pepe a anunțat că divorțează

După opt ani de căsnicie, Raluca Pastramă și Pepe au decis să meargă pe drumuri. Artistul a fost cel care a dat vestea tuturor, printr-un filmuleț pe care l-a postat pe canalul său de YouTube. El a mărturisit că decizia separării îi aparține mamei copiilor săi.

„Vreau să fac un anunț extrem de important pentru mine și cred că și pentru voi. E trist, dar e adevărat. Eu alături de Raluca nu vom mai parcurge același drum, mai exact vom divorța în curând. Este o decizie asumată, mai exact nu am avut încotro. A hotărât să pună punct relației. În momentul de față nu mai locuim împreună de mai bine de două săptămâni.

Dar de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate și multe încercări de împăcare, ne înțelegem foarte bine. Chiar ne înțelegem foarte bine, pentru că am înțeles niște lucruri și eu și ea. Nu mai există tensiuni, ne-am asumat această separare și vrem să ne creștem frumos copiii, vrem să avem o comunicare bună pentru educația lor. (…) Suntem doi oameni maturi, ne asumăm. În momentul de față, fiind de comun acord, vom merge la notar și nu există nici un fel de proces, litigii sau alte speculații. Din punctul meu de vedere, nu există un motiv major, un motiv real, dar, dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Am încercat, am făcut tot posibilul”, spunea Pepe.