Bombă în showbiz! Zeci de artiști au simptome de COVID-19 după ce au participat la fimările pentru Revelion! Cine sunt primii confirmați!

Marian Haiducu, printre cei confirmați

Cel puțin patru cântăreți de muzică populară au fost testați pozitiv cu noul coronavirus și alți zeci prezintă simptome de COVID-19. Toți au fost prezenți la filmările pentru Revelion 2021, la mai multe televiziuni.

Nicu Paleru și Steliana Sima, printre primele ”victime”

Până în acest moment, printre interpreții confirmați la testul COVID-19 se numără: Nicu Paleru, Steliana Sima, Maria Ghinea și Marian (fost membru al trupei Haiducii), conform starpopular.ro.

Nicu Paleru a filmat cu Irina Lepa

Problema este că în aceste zile, artiștii s-au tot plimbat pe la diverse televiziuni, tot pentru a filma Revelionul, iar riscul de a fi transmis deja virusul este una cu adevărat uriașă. Maria Ghinea, de exemplu, se testase cu câteva zile înainte de apariția simptomelor și ieșise negativ, așa că a mers să filmeze pentru mai multe televiziuni. Ulterior, a aflat că a fost infectată.

Maria Ghinea: ”Am fost la multe filmări”

”Eu m-am simțit rău miercuri noaptea, m-am dus la spital și mi-am făcut un test la Ploiești, care a ieșit negativ. Joi am mers la filmări, am filmat și Crăciunul și Revelionul la F..., eu nu știu cum evoluează virusul, am înțeles că între 5 și 8 zile, nu pot să-mi dau seama. Am fost la multe filmări, nu pot să condamn pe nimeni că am luat de undeva, a fost nenorocul meu și mulțumesc lui Dumnezeu că scap. Eu le-am spus celor de la DSP cu cine am fost în perioada asta, colega mea Ileana Lăceanu este izolată dar și Ilie Dura”, a spus Maria Ghinea pentru sursa citată.

Steliana Sima, la filmările pentru Revelion, alături de zeci de artiști

Cântăreții recunosc faptul că în timpul filmărilor nu au păstrat distanțarea socială, s-au îmbrățișat și au făcut poze împreună, însă spun că altfel nu se putea realiza filmarea. Ei spun că și-au asumat riscul și speră să nu-l fi transmis, involuntar, mai departe.

Marian (ex-Haiducii): ”Am auzit că au fost foarte mulți infectați”

”Încep să-mi revin, am avut și stări nasoale: m-au durut foarte tare picioarele, niște dureri ciudate pe care nu le-am mai avut niciodată și stări subfebrile. Am fost mult pe la sala de antrenament, unde nu stai cu mască. Am fost și la emisiuni pentru sărbători, dar n-aș putea să spun că am luat dintr-un loc anume. Am auzit că au fost foarte mulți infectați cu COVID-19. (...) După ce am văzut testul pozitiv, m-am izolat în casă și am luat vitamine, fără azitrox”, a spus și Marian Haiducu’ pentru starpopular.ro.