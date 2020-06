In articol:

Emily Burghelea, asistenta tv a emisiunii care au transformat povestea soților dinm Blăgești într-o adevărată telenovelă, și-a anunțat demisia. Totul s-a petrecut după ce Veronica ar fi venit la ea, ar fi luat-o deoparte și i-ar fi spus că este bătută de Viorel. Emily a semnalat asta în cadrul emisiunii, timp în care Mirela Vaida a încercat să mascheze totul și să nege că ar fi ceva adevărat din spusele asistentei tv.

Cu ochii în lacrimi, Emily a vorbit pe contul ei de Instagram despre această pățanie.

Citeste si: Incredibil cum arata Emy Alupei atunci cand este machiata! O recunosti? Faimoasa devine alta persoana!

„Veronica mi-a spus clar cu subiect și predicat că este agresată de Viorel. Mi-a arătat urmele, am încercat să semnalez chestia asta, toată lumea s-a făcut că plouă, nu înțeleg de ce. Ei spun că nu ar fi așa, dar nu ai cum să ai ochiul vânăt și vânătaie pe mână, fără să te fi bătut cineva”, a spus Emily Burghelea într-un live pe contul ei de Instagram.

Emily Burghelea și-a dat demisia din televiziune. Mesajul postat pe rețelele de socializare

Emily Burghelea a anunțat pe contul ei de Instagram că a demisionat și a expus punctual motivele pentru care nu a mai vrut să lucreze în televiziune.

La scurt moment după izubnirea scandalului, au reapărut imaginile în care Emily Burghelea a venit în direct, la emisiune, fără nicio haină pe ea.

Citeste si: Viorel Stegaru a comis-o din nou! A dansat cu altă femeie, chiar sub ochii Vulpiței. Reacția tinerei din Blăgești a fost total neașteptată

„Ultima poza facuta in acest studio! DEMISIONEZ! Nu am cum sa accept ce se intampla! Nu mi se pare normal! E sub demnitatea umana ca o femeie sa ne spuna ca este agresata si noi sa fim obligati sa ne facem ca ploua doar de dragul artei. Eu nu pot sa fac asta. Am zis in direct asta si imi asum! Chiar daca voi fi data in judecata. Imi pare rau dar nu pot sa tac. A fost o experienta frumoasa pana la un punct cand lucrurile au inceput sa degenereze. Atat am avut de zis... La revedere!”, a scris Emily Burghelea pe contul ei de Instagram.

Bombă în televiziune! Emily Burghelea și-a dat demisia după ce Vulpița din Blăgești i-a făcut o mărturisire cruntă

Citeste si: Vulpita, viata de lux dupa ce l-a parasit pe Viorel! Cum si-a petrecut seara este greu de imaginat

Fanii ei au îmbrățișat decizia ei, scriindu-i în comentarii că o admiră pentru curajul ei de a spune în direct niște lucruri pe care producția ar fi vrut să le mascheze.