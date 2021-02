Bombă la Puterea dragostei! Bogdan Mocanu se iubește cu fosta iubită a lui Livian?

In articol:

Bogdan Mocanu de la Puterea dragostei este într-o nouă relație de mai bine de câteva luni, în care se declară foarte fericit. El a mărturisit că că încearcă să țină relația departe de ochii curioșilor, în contextul în care iubita lui este cunoscută și este mai în vârstă decât el.

Fanii așteaptă cu nerăbdare momentul în care artistul va decide să facă noua lui relație publică.

Susținătorii lui Bogdan Mocanu încearcă să își dea seama cine este iubita misterioasă a acestuia. O nouă ipoteză a fanilor se îndreaptă către... Florentina, fosta iubită a lui L ivian de la Puterea dragostei. Bruneta a început și ea să se afișeze cu un alt bărbat pe rețelele de socializare, căruia nu i-a dezvăluit încă identitatea. Într-o sesiune de întrebări pe pagina sa de Instagram, Florentina a fost întrebată dacă este noua iubită a lui Bogdan Mocanu.

„O întrebare posibil stupidă, dar unghiile tale seamănă cu ale iubite lui. Ești cu Mocanu?”. Bruneta a fost de-a dreptul șocată de această întrebare, motiv pentru care a răspuns: „Poftim?”, vizibil confuză. Ea a postat o fotografie cu unghiile pentru a le putea arăta urmăritorilor săi cum și-a făcut manichiura.

Răspunsul Florentinei atunci când a fost întrebată dacă formează un cuplu cu Bogdan Mocanu[Sursa foto: Instagram]

Bogdan Mocanu, detalii despre noua sa relație! Cum se înțelege cu iubita lui

Bogdan Mocanu a dezvăluit că este nedespărțit de noua lui iubită. Cei doi se înțeleg de minune, iar relația lor este din ce în ce mai serioasă, după ce au petrecut sărbătorile de iarnă împreună.

„Este brunetă, este mai matură decât mine cu mai mulțișori ani, dar nu contează. Nu trebuie să fie o relație în care doar unul îl consumă pe celălalt, ne consumăm reciproc și e foarte mișto.

Este cunoscută, nu neapărat artistă, dar nu vreau să spun cu ce se ocupă. Pe Instagram am văzut-o pentru prima oară. Am făcut sărbătorile împreună. Și Crăciunul și Revelionul și tot. Suntem nedespărțiți de o lună. A vorbit la telefon cu mama și eu am vorbit cu părinții ei”, a dezvăluit Bogdan Mocanu.