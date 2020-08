Bombă! Milionarul a fost prins cu amanta. Și-a depus imediat demisia

In articol:

Ron Meyer, personalitate importantă de la Hollywood, care a condus Universal Studios după ce a fost cofondator al influentei agenţii CAA, şi-a anunţat marţi demisia de la NBCUniversal, după ce a recunoscut că a avut o relaţie extraconjugală cu o femeie căreia i-a cumpărat tăcerea, informează AFP.

Ron Meyer este un veteran al industriei cinematografice, fost agent care a contribuit la lansarea carierelor lui Tom Cruise şi Meryl Streep şi totodată cel care a supervizat numeroase superproducţii ale unor studiouri celebre.

"Săptămâna trecută, Ron Meyer a informat NBCUniversal că a acţionat într-o manieră pe care nu o considerăm conformă cu reglementările şi valorile noastre", a declarat marţi pentru AFP Jeff Shell, şeful gigantului de divertisment. "Am ajuns reciproc la concluzia că Ron trebuie să părăsească imediat compania", a adăugat Shell.

Cum a păstrat tăcerea amanta la presiunile lui Ron Meyer

Într-o declaraţie emisă separat, Ron Meyer a precizat că o femeie cu care a avut "o aventură scurtă şi consensuală cu mulţi ani în urmă" l-a acuzat apoi de lucruri false, forţându-l "să ajungă la un acord, sub ameninţare".

Fostul agent a povestit familiei şi angajatorilor săi despre această aventură, după ce "terţi" au aflat despre existenţa acordului şi au încercat să-l şantajeze pentru a obţine bani, a precizat el.

Potrivit publicaţiilor de specialitate de la Hollywood, femeia în cauză este Charlotte Kirk, actriţa din "Ocean's 8", a cărei aventură cu CEO-ul de la Warner Bros, Kevin Tsujihara, l-a făcut pe acesta să părăsească compania anul trecut.

Managerul actriţei britanice, în vârstă de 28 de ani, a refuzat să reacţioneze la aceste dezvăluiri.

Ron Meyer a fost vicepreşedinte al NBCUniversal din 2013, după o lungă perioadă în care s-a aflat la conducerea studiourilor Universal. El a supervizat în special producţia peliculelor "Gladiator", "Erin Brockovich" şi "The Fast and the Furious".