Boris Becker, dezvăluiri tulburătoare după eliberarea din pușcăria ruinată și plină de șobolani: ”Ești un nimeni la închisoare, ești doar un număr”

Boris Becker a făcut primele declarații despre perioada petrecută într-o închisoare din Marea Britanie, într-un interviu acordat postului german Sat 1. Fostul tenismen a stat după gratii opt luni, după ce a fost găsit vinovat că a ascuns bunuri pentru a evita să-și achite datoriile, relatează ziarul Bild.

Fosta glorie a tenisului mondial, acum în vârstă de 55 de ani, a mărturisit că a legat prietenii cu câțiva dintre deținuți, iar aceștia l-au protejat atunci când un prizonier l-a amenințat cu moartea. Întrebat și ce impact a avut pușcăria asupra sa, Boris Becker a spus că „închisoarea a fost benefică”, întrucât acolo s-a redescoperi și a realizat cât de mult a greșit.

„Cred că această ședere în închisoare m-a adus înapoi. Acum treaba mea este să continui pe această cale. Cred că închisoarea a fost bună pentru mine”, a declarat fostul numărul 1 ATP

De trei campion la la Wimbledon, neamțul Boris Becker, condamnat în luna aprilie doi ani și jumătate de închisoare, pentru că a ascuns active și împrumuturi de 2,5 milioane de lire sterline pentru a nu-și plăti datoriile, a fost eliberat condiționat pe 15 decembrie și deportat din Marea Britanie, după ce a ispășit opt ​​luni din pedeapsă.

Becker a ispășit astfel doar jumătate din pedeapsă în închisoare, dar a fost eliberat într-un protocol în care cetățenii străini sunt deportați dacă sunt îndeplinite anumite condiții, scrieThe Guardian.3

Boris Becker a fost închis într-o pușcărie ruinată și plină cu șobolani

Inițial, Boris Becker a fost închis la Wandsworth, o instituție veche de 170 de ani, pe care jurnaliștii englezi o descriu drept „ruinată, supraaglomerată și infestată cu șobolani”. După ce avocatul său a depus plângere, fostul tenismen a schimbat o lună mai târziu închisoarea. Fostul numărul 1 mondial a fost transferat la închisoarea Huntercombe, un penitenciar de categoria C, unde nivelul de securitate este mai scăzut față de Wandsworth, destinat străinilor. Este considerat mult mai decentă și mai sigur, iar prizonierii pot participa la mai multe activități, precum mersul la sala de forță, fotbalul sau baschetul.

Boris Becker a fost amenințat cu moartea în închisoare

La ieșirea din pușcărie, Boris Becker a spus la Sat 1 că s-a temut pentru viața sa în închisoare. "Ești un nimeni la închisoare, ești doar un număr. Al meu era A2923EV. Nu mă numeam Boris.

Eram doar un număr, iar lor nu le pasă cine ești. A fost momentul în care m-am simțit cel mai singur din toată viața mea", a adăugat el, precizând că s-a temut de multe ori să nu fie omorât, în special atunci când un deţinut l-a ameninţat cu moartea, înainte ca "alţi deţinuţi" să intervină, a mai spus Becker, care a pomenit și despre "cursurile de engleză şi matematică" pe care le-a ţinut celorlalţi pușcăriașilor în calitate de profesor.

Boris Becker recunoaște: ”M-am așezat pe marginea patului de la șase dimineața”

Boris Becker le-a dezvăluit jurnaliștilor germani și cum a trăit ultimele clipe de după gratii.

”M-am așezat pe marginea patului de la șase dimineața și am tot așteptat ca ușa celulei să se deschidă. Au venit la șapte și jumătate, au descuiat ușa și au întrebat: ești gata? Am spus: iată-mă! Am împachetat deja totul”, a declarat tenismenul, care apoi și-a recunoscut și vina.

”Desigur că am fost vinovat. Ani de zile am făcut greșeli, am avut prieteni falși. Acest timp petrecut în închisoare m-a adus înapoi”, a conchis Becker.