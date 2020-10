Va fi o seara memorabila, cu atat cu mult cu cat si conceptul propus de aceasta data este unul iesit din comun – Extravaganta in coafuri si make-up. Misiunea celor trei jurati, Raluca Badulescu, Catalin Botezatu si Maurice Munteanu, este dificila, acestia vor decide sambata seara cine este celebritatea care fi eliminata din competitie.

Fiind o seara eliminatorie, presiunea de pe umerii celor opt celebritati aflate in concurs este uriasa. Mai mult, aspirantele la marele titlu vor avea de luat decizii importante, radicale; in egala masura, acestea vor avea o responsabilitate uriasa in editia de sambata, in functie de nominalizarile pe care le vor face, ele pot decide pe cine trimit in fata juratilor, spre elimnare si, implicit, cine isi va lua adio de la competitia “Bravo, ai stil! Celebrities”.

In relatie directa cu tema acestei editii, vedeta serii va fi make-up-ul si hairstyling-ul propus de concurente, insa nici tinutele vestimentare nu vor fi neglijate, juratii avand pretentii ca fiecare aparitie si defilare a celebritatilor sa fie impecabila. Culoare, glitter, coafuri avangardiste, momente inedite si surprize, un adevarat regal de moda va imbraca editia de sambata seara a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”.

Cine va fi premianta serii si cine va parasi competitia veti putea afla urmarind editia de sambata seara a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzata imediat dupa serialul de comedie “Moldovenii”, la 21:30, la Kanal D!