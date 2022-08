Brigitte Pastramă a dezvăluit de câte ori a trecut pe la medicul estetician: „De la unele operații era să mor”

In articol:

Brigitte Pastramă este o persoană foarte asumată și a recunoscut mereu că a apelat la medicul estetician pentru a se simți mai frumoasă.

În ceea ce privește intervențiile chirurgicale, Brigitte a început să apeleze la ele încă de tânără, iar de atunci și până acum a ajuns de multe ori sub bisturiu.

Brigitte a recunoscut pentru cine și-a făcut operații estetice. [Sursa foto: Instagram]

Motivul pentru care a făcut Brigitte Pastramă operații estetice

Soția lui Florin Pastramă nu s-a sfiit să recunoască faptul că are peste 20 de operații estetice, majoritatea fiind la nivelul sânilor.

Chiar dacă multe intervenții au reușit să aibă efectul pe care și l-a dorit bruneta, altele i-au cauzat doar probleme de sănătate și multe complicații.

Brigitte Pastramă și-a schimbat de patru ori implanturile mamare, și-a făcut implant de sprâncene, și-a îndreptat buzele cu ajutorul unor fire și a apelat la o

rinoplastie.

În ceea ce privește motivul pentru care bruneta a făcut toate aceste lucruri, aceasta spune că a fost influențată direct sau indirect de bărbații din viața ei.

„Totul a început de la fostul meu soț, Tavi, care, de ziua mea, s-a închis în baie cu prietena mea cea mai bună și a băut șampania cu ea. Și mi-a zis: ce sunt eu de vină că tu nu ai sâni așa mari ca ea? Atunci, de nervi, m-am programat la operație fix a doua zi! Eu nu mi-am schimbat implanturile până ce nu l-am născut pe Robi, după aceea am mai avut încă un implant la Sara și al patrulea l-am făcut acum! Astea ultimele sunt garantate pe viață și am și pașaport la ele. Eu toate operațiile pe care mi le-am făcut, le-am făcut pentru bărbații de lângă mine! De la unele operații era să mor! Am făcut embolie pulmonară și era să mor, aveam coastele deplasate”, a declarat Brigitte Pastramă la un post de televiziune.