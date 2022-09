Brigitte Pastramă a fost transportată de urgență la spital: „Mă simțisem foarte rău”. A încălcat recomandarea medicului, după operația la stomac: „Mi s-a zis clar”

In articol:

În urmă cu câteva luni, Brigitte Pastramă a luat decizia de a se supune unei operații destul de dificile la stomac. Bruneta a ajuns pe mâinile medicilor după ce a prezentat stări de rău și oboseală. În urma unui set de analize amănunțite, a aflat că i s-a declanșat un diabet de tip 2.

Vizitele la medic nu s-au oprit aici, pentru că, la distanță de doar câteva săptămâni, soția lui Florin Pastramă a fost nevoită să se întoarcă de urgență la spital din cauza stărilor de rău, după ce a mâncat un aliment care era total interzis persoanelor cu diabet tip 2.

Brigitte Pastramă a trecut printr-o perioadă foarte dificlă vara aceasta, după ce a aflat că suferă de diabet de tip 2, boala din cauza căreia s-au stins din viață bunicul și tatăl său. Bruneta a decis să se opereze de urgență, pentru a se asigura că va fi în afara oricărui pericol, însă ajuns din nou pe mâinile medicilor după e a mâncat un aliment care nu îi era permis.

Brigitte Pastramă, de urgență pe mâinile medicilor

În momentul în care a aflat că suferă de diabet de tip 2, medicii i-au dat două variante, fie face operație, fie va merge pe tratament. Având în vedere istoricul bunicului și tatăl său care, chiar dacă au luat tratament pentru diabet de tip 2, au decedat, a decis să recurgă la operație și să nu riște cu un tratament.

După operație a întâmpinat o perioadă extrem de dificilă, urmând, ulterior, să ajungă din nou pe mâinile medicilor după ce a mâncat unul din alimentele care nu îi sunt permise, însă fără să știe acest lucru.

„Mi s-a dereglat o glandă care e pe stomac, am avut glicemia foarte mare, peste 300. Am avut două variante, fie să fac tratament, fie să mă operez. Se numește început de diabet tip 2. Nu am vrut să fac tratament deoarece bunicul meu din partea tatălui a murit de diabet(...), tatăl meu a murit tot de diabet, diabet de tip 2. A murit de diabet, a făcut blocaj renal.

Doctorul mi-a spus mie că eu sunt prima pe latură genetică. A fost un moment în care nu mă simțeam bine, nu mâncam aproape nimic, avea stări de oboseală. Mi-am făcut niște analize mai ample, le-am dus la bun sfârșit, am fost luată de către doctorul curant la mai multe investigații și am decis că vreau să scap de problema asta, tatăl meu a făcut tratament și a murit, tratamentul poate să dureze toată viața. M-am operat, mi s-a scos glanda, iar acum sunt foarte bine. Una dintre efectele unei astfel de operații e faptul că o lună de zile nu poți să mănânci, pentru că ți se scoate o bucățică din stomac și ți se captează.”, a povestit Brigitte Pastramă, conform Spynews.

În urma operației, medicul i-a spus că are voie să mănânce mâncare sub forme de piureuri, însă să poată folosi doar anumite ingrediente, nu orice fel de aliment, așa cum a înțeles inițial. Plecând de la medic cu o informație eronată despre alimentația pe care o poate avea, bruneta a mâncat salată de vinete, fiind total interzis în situația sa. Ulterior, a ajuns de urgență pe mâinile medicilor, după ce a tras o sperietură soră cu moartea.

„Poți să mănânci doar anumite vitamine și piureuri. Eu am încercat să mănânc salată de vinete care arăta ca un piure și am ajuns de urgență la spital și era să fac diabet de tip 1, pancreatită. N-am voie vinete, ceapă, maioneză, nici acum nu mănânc că m-am speriat foarte tare. Nu mai mănânc ardei, la ce sperietură am tras la trei săptămâni de la operație. Mă simțisem foarte rău și am ajuns la urgență, eu am crezut că pot să mănânc orice dacă e mixat. Am avut valorile foarte proaste ale pancreasului, mi-au făcut niște ecografii, mi-au spus să nu mai mănânc prostii din astea, ci să mănânc ceea ce mi se dă pe etape”, a mai spus Brigitte Pastramă, conform aceleiași surse.

Ce are voie să mănânce Brigitte?

Brigitte este nevoită să țină un regim destul de strict, care nu este deloc unul bogat. Poate consuma carbohidrați, dar și dulciuri, însă nu din cele cu zahăr. De când a suferit operația la stomac, Brigitte a eliminat multe kilograme, având în vedere regimul strict pe care trebuie să-l țină.

„Mi s-a zis clar să țin regim. Nu pot să mănânc cartofi prăjiți, nu mănânc prăjeală, mi-e frică. Mănânc pâine, pufuleți, carbohidrați mănânc, nu mănânc carne grea. Dulciuri mănânc foarte multe, înghețată zilnic, trebuie să dai aportul de calorii. Mănânc, dar nu cu zahăr. Nu mai beau cafea cu zahăr, ci cu miere. Dacă mănânc înghețată din prafuri o vărs, corpul meu nu poate să o asimileze, corpul meu nu suporte chestii congelate și prăjite”, a mai declarat Brigitte Pastramă.