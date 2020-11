Brigitte Pastramă, dezvăluiri șocante despre căsnicia cu Florin Pastramă! A fost amenințată de familia fostului soț

Brigitte Pastramă [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Vestea că Brigitte Pastramă și sotul ei au luat-o pe drumuri diferite a șocat o țară întreagă. Se pare că discuțiile aprinse dintre cei doi îndrăgostiți au dus la despărțire. Cu toate acestea, frumoasa brunetă face declarații șocante la scurt timp după ce a anunțat separarea.

Brigitte Pastramă, declarații șocante despre familia lui Florin Pastramă

Motivul principal pentru care fosta soție a lui Ilie Năstase a luat această decizie este legat de atitudinea agresivă a iubitul ei. În plus, Brigitte Pastramă a mai câteva dezvăluiri uluitoare despre familia soțului ei. Se pare că femeia a fost batjocorită de către părinții bărbatului, i-au fost ceruți bani și apoi se aliau cu fosta iubită a lui Florin, Raluca Podea.

Citeste si: Cum se răsfață Brigitte Pastramă, după ce a anunțat separarea de Florin Pastramă! Apriție de zile mari pe Internet

Citeste si: Dragnea, lovit din nou în timp ce se află la Rahova. Oamenii lui Băsescu i-au copt-o! - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

Citeste si: Brigitte și Florin Pastramă s-au despărțit. Ce s-a întâmplat între ei: „Sunt lucruri peste care nu poți să treci”

„Familia lui a venit la mine în casă, să le dau bani, să-i ajut, apoi mi-au făcut rău, au spus ca am Coronavirus ca să mi se închidă reality-show-ul și să rămân fără surse de venit.Veneau în casa mea, îmi cereau bani de chirie, și apoi se aliau cu Raluca Podea, fosta iubită a lui Florin. Și mama mea, care are probleme cu inima, a fost amenințată. Și eu am fost amenințată. Am fost sunată la 3.30 dimineața, să mi se spună că o să văd eu adevărata lor putere.”, a spus Brigitte la Antena Stars.

Brigitte Pastramă și Florin[Sursa foto: Instagram]

De asemenea, frumoasa brunetă a mai dezvăluit câteva lucruri și din căsnicia cu Florin. În primul rând, a luat această decizie pentru siguranța copiilor ei, din cauza faptului că individul era destul de violent cu ei.

Brigitte Pastramă și Florin[Sursa foto: Instagram]

„Sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui să le spun, îmi pare rău că e un bărbat extraordinar, dar presiunile îl fac să nu fie fericit. Sunt lucruri peste care poți să treci. Florin trebuie să-și rezolve probleme și trebuie să știe pe ce cale o ia! O să iau o pauză pentru siguranța copiilor! Florin este violent din cauza problemelor pe care le are în familie. Eu am ajutat familia lui, dar nu mai pot așa. Am fost batjocorită și în permanență le-am plătit lor problemele. Și dacă fiul meu a stat două luni în acea casă, am ajuns să plătesc cu vârf și îndesat., a mai adăugat vedeta.