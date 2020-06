In articol:

Brigitte Pastramă i-a dedicat o melodie fiului ei,Robert Sfăt, care a apărut zilele trecute în prim-plan, după ce s-a relatat că Brigitte s-a dus la Poliție, marți dimineață, reclamând faptul că a fost agresată de acesta și de amicii săi, dar și că i-ar fi luat mașina. Mai mult, tânărul ar fi fost acuzat că ar fi consumat și anumite substanțe interzise. Marți seara, Brigitte a postat un mesaj pe facebook în care încearcă să treacă vina în sarcina amicilor lui Robert. (vezi care este legătura secretă dintre Brigitte Pastramă și Gică Hagi)

“S-au facut atatea speculatii in urma faptului ca am fost vazuta ieri dimineata la Politie. Ieri in jurul orei 8,30 am coborat in bucatarie, pentru a bea cafeaua. M am uitat stupefiata prin casa si era un dezastru total. Am ascultat mai atenta si am auzit zumzet de multe glasuri, si mi am dat seama ca in casa mea sunt mai multe persoane. M-a apucat panica si am inceput sa urlu la Florin, care era la toaleta. De pe scari au inceput sa coboare mai multi indivizi euforici dar nu la modul frumos, care au inceput sa ma jigneasca in cel mai urat mod posibil... In timp ce unul ma scuipa, altul m a impins brutal si am intrebat daca il cunosc pe fiul meu, au spus: “ cine p... mea e Robi?”, a scris Brigitte.

„Am pus mana pe telefon sa sun politia si unul m-a impins pe jos, dar in acel moment a coborat Florin si l-a imobilizat. Eu am sunat la 112, prima data. Apoi unul a intrebat: A ta era masina aia albastra?Am iesit afara si nu mai era masina! Am sunat din nou la 112, am inceput sa plang si sa urlu deoarece ma aflam intr un cosmar. Indivizii s au asezat pe scaune, trei dintre ei au fugit afara, cred ca au sarit gardul de lemn din lateralul casei, si au mai eamas un baiat si o fata care au sunat la Robi. Robi a aparut dupa 10 minute , cu masina tractata, deoarece era distrusa...,A venit politia, si inca nu am aflat ce s a intamplat in toiul noptii, cand noi dormeam.”,a mai dezvăluit Brigitte.

“Astazi am ajuns in perfuzii, la spital....si totul datorita presiunilor mediatice intense , care nu au cum sa inteleaga cata durere e in sufletul unei mame singure, care munceste pana la epuizare sa isi plateasca creditele, care atunci cand se trezeste o doare carnea pe ea de oboseala si surmenare, si care ajunge batjocorita si umilita de niste indivizi primiti de “prietenii” fiului, agresata si verbal si fizic cand incearca sa inteleaga de ce au ajuns acele persoane in casa ei...si mai ii este distrusa si masina firmei la care inca mai plateste rate!”, a mai mărturisit ea.

Apoi, miercuri dimineața, ea a postat videclipul piesei "Suflet de mamă", al trupei MB&C, cu mesajul: “Pentru Robert Sfăt”. Versurile melodiei vorbesc despre o mamă care este neglijată de fiul ei și care moare în timp ce acesta este la o petrecere cu prietenii. “Intr-un colt al lumii undeva departe,O mama si cu fiul ei nedespartiti nici chiar de moarte, Oameni simpli si modesti se rugau mereu...Cu credinta mult prea multa doar la Dumnezeu. Copilul era bland, dulce si cuminte, El asculta de mama si de-nvataminte, Mama-l sfatuia sa nu ii fie teama, Sa ajunga om de seama, el sa fie insemnat...Timpul a trecut, fiul a crescut,Uita de trecut, mama ar fi vrut...Sa ramana asa...Sa fie acelasi fiu pe care il avea. El insa se schimba si devine tot mai rau, Uita de credinta uita tot trecutul sau, Crede ca-i mai bine cu prietenii in lume...Uita tot ce-i bun si chiar al mamei sale nume.”, sunt primele strofe ale melodiei.

„O seara lunga, o noapte trista, Ce nici in basme, nu mai exista,Soarta amara, durere seaca, Suflet de mama, pustiu ramas el pleaca dintre noi...In fiecare zi baiatul cu lumea petrecea,La mama lui ce plange-ntruna nicidecum nu se gandea. Dar intr-o zi fiind bolnava, zacea la pat si se ruga, La bal sa nu se duca, seara sa vegheze langa ea. El nici macar nu vrea s-asculte si a plecat nepasator, Caci nu vroia ca sa ramana de rasul amicilor, Ea a ramas o noapte-ntreaga, la ea nici nu se gandea, Ca a ramas plangand sarmana cand a plecat de langa ea. In sfarsit ajuns acasa la ore mult prea tarzii, El zise: 'sarut mana mama', ea nu mai putu vorbi, Intr-un tarziu el observa ca mama era moarta, Cu sufletul ramas pustiu in linistea desarta.O lacrima-i aluneca din ochii negrii tristi, Se apropie incet, pe trupul ei e un bilet: 'Copilul meu bland, eu te astept mereu, Te-am parasit eu plec la Tatal, vreau sa ne-ntalnim in cer'. Din clipa asta mama as vrea ca sa ma ierti, Si iti promit cu lacrimi ca am sa ma indrept, Eu n-am sa uit vreodata ca in brate m-ai purtat, Si nici ultima clipa cand la cap nu ti-am vegheat”, se încheie melodia care a impresionat-o pe Brigitte.