Brigitte și Florin Pastramă, față în față după ce au petrecut Paștele separat! Ce și-au reproșat cei doi

Brigitte și Florin Pasramă au petrecut Paștele separat, după ce afaceristul a plecat de acasă. Cei doi au avut o ceartă din cauza banilor, motiv pentru care soțul brunetei a decis că are nevoie de puțin timp singur pentru a își rezolva problemele. Este vorba despre o sumă de bani dintr-un cont comun al cleor doi, peste care banca a pus sechestru.

Cu banii respectivi, cei doi soți voiau să cumpere o casă în Dubai, motiv pentru care Brigitte Pastramă s-a supărat foarte tare. Florin Pastramă a făcut primele declarații despre ceea ce s-a întâmplat cu soția lui.

„Brigitte nu m-a dat afară din casă. Eu am o problemă din familie, cu care ea nu are nicio legătură, din 2008. Brigitte era normal să se supere deoarece i-a blocat contul, avem un cont comun. Trebuia să luăm o casă în Dubai. Am primit o citație, i-a blocat contul lui Brigitte, era și numele meu acolo. Ea face dovada că nu sunt banii mei, avem toate actele, se poate rezolva. Mă așteptam s reacționeze mai rău. I-am zis să mă duc să îmi rezolv problemele mele pe care le am cu familia, că eu stau non-stop cu ea. Fratele meu e plecat, surorile plecate, maică-mea la spital... Noi doi ne iubim, ne respectăm, avem aceeași religie, nu avem de ce să ne certăm așa. Brigitte e mai impulsivă cum e ea”, a declarat Florin Pastramă.

Florin și Brigitte Pastramă [Sursa foto: Captura Video]

Brigitte Pastramă, atac la adresa soțului ei: „Să facă pe victima”

Brigitte Pastramă a continuat să își atace soțul, pe care îl acuză că a plecat de acasă pentru a se victimiza. Ea și-a petrecut ziua de Paște alături de copii. Mai mult decât atât, bruneta i-a transmis că problema lor ar fi fost rezolvată dacă rămâneau împreună și nu pleca.

„Nu, el a plecat. Ce s-a întâmplat a fost real. Nu mă așteptam, am fost sunată de la bancă. A preferat să plece și să facă pe victima. Am făcut Paștele cu fetița mea, în prima zi cu Roby și frații mei de la biserică. Nu am vorbit cu el, nu mi-a dat nici măcar un mesaj Pentru că s-au strâns mai multe probleme pe care el trebuia să le rezolve cu avocați. Pentru că eu nu vreau să plătească acești avocați din banii munciți pe mine. El a mers la mama lui și i-au plătit ei pe avocați. Dacă stătea alături de mine trebuia să muncească cu mine și să plătească din banii munciți de mine, căci banii lui sunt sechestrați”, a adăugat Brigitte Pastramă.