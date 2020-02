Brigitte și Florin Pastramă s-au căsătorit anul trecut, deși nimeni nu credea în sinceritatea sentimentelor lor. Nu numai că par foarte fericiți împreună, dar își și doresc să-și întrgească familia cu un bebeluș.

Brigitte a rămas însărcinată, dar a pierdut sarcia. Cu toate acestea, nu a renunțat la ideea de a deveni mamă pentru a treia oară.

, a mărturisit Florin Pastramă.

Brigitte Pastramă și Florin au vorbit despre sarcina pierdută

„Anul trecut mi s-a schimbat viața. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Eu eram un băiat de cluburi, nu aveam familie, dar îmi doream foarte tare. M-am rugat la Dumnezeu și a lucrat prin Brigitte. I-am cerut să-mi dea ce e mai bun pentru mine.

Ne-am cunoscut la greu, Brigitte a fost lângă mine și eu lângă ea. Este o persoană cu suflet de aur, dar și o gură mare. Eu sunt mai calm din fire, mai zâmbăreț. Le zic tuturor să aibă încredere în Dumnezeu. Domnul Iisus mi-a schimbat viața, tot cu ajutorul Lui o să fim trei, acum suntem doi”, a spus Florin Pastramă.

„După nuntă noi am forțat norocul. El și-a dorit foarte mult. Eu am știut că dacă nu e cu voia Lui nu se întâmplă, eu pe calea credinței de 10 ani. Știam că dacă forțezi și fac însămânțare nu o sa iasă bine. Am rămas, am avut doi, însă în trei săptămâni am pierdut. Acum nu mai vreau să încerc. Numai cu ajutorul Lui, când El consideră că este momentul o să avem și copii”, a adăugat Brigitte Pastramă.