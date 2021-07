Brigitte și Florin Pastramă s-au apucat de renovările casei. Noi tensiuni în cuplu din cauza sarcinilor impuse de brunetă

Brigitte si Florin Pastrama [Sursa foto: Facebook] 11:12, iul 14, 2021 Autor: Redactia WOWbiz

In articol:

În timpul în care oamenii îi munceau în curte, Florin Pastramă a fost trimis de Brigitte să cumpere restul materialelor de construcții de care muncitorii aveau nevoie pentru reamenajarea curții. Acesta nu s-a arătat prea împăcat față de cerințele soției.

„Am fost departe, să iau lacul pentru foișor, apoi am fost să iau flex, să iau pânză de flex, silicon, după am fost să cumpăr apă, du-te cu căruciorul, uitați-vă cum arăt.

Deci tot Pastramă e bun. Deasta am întârziat. Acum am venit să fac treabă de muncitor, nu mi-e rușine să muncesc, mi-e rușine să fur. Acum trebuie să o ajut pe Brigitte. N-am stat deloc de azi dimineață”, a declarat soțul brunetei.

Citeste si: Brigitte Pastramă, o nouă ceartă cu Florin Pastramă. Soții și-au aruncat cuvinte dure: "Chiar ești nesimțit"

În cele din urmă, Brigitte a ajuns la concluzia că absolut nimeni nu reușește să o mulțumească și că nimeni nu face ceea ce ea cere. Datorită faptului că aceasta dorește ca totul să iasă perfect, a reușit să îi enerveze pe toți cei prezenți, nemulțumirea ei ajungând la extrem, drept dovadă a început să și plângă din cauza furiei.

Florin a încercat să o calmeze spunandu-i că dacă nu varsă lacrimi, nimic nu va ieși așa cum ea își dorește. În cele din urmă, cu tot cu cele întâmplate și după multe discuții în contradictoriu, reamenajările au fost finalizate.

Citeste si: Adevărul despre pepenii din România: ”Ne otrăvim copiii cu mâna noastră” – VIDEO- bzi.ro

Brigitte si Florin Pastrama[Sursa foto: Facebook]

Cum a început povestea de dragoste dintre Brigitte și Florin Pastramă

Brigitte a povestit cum a început povestea de dragoste dintre ea si Florin Pastramă, pe care l-a cunoscut într-un show TV. După ce vedeta a ieșit din concurs, aceasta a acordat un interviu în care a oferit detalii despre idila dintre ea si Florin.

„Departe de mine gândul să vin și să mă combin! Înainte să intrăm în fermă, am fost la un restaurant în Reșița – Jorge filma pentru blogul lui – iar Florin m-a înghesuit într-un colț și pe mine m-a deranjat foarte tare treaba asta. Ei făceau mișto de mine sau ceva. L-am și certat pe Florin, i-am spus: ”Te rog frumos să mă respecți, că nu ne cunoștem, nu avem absolut nimic în comun”.

La acel moment, eu nu mai eram împreună cu băiatul cu care fusesem câteva luni și cu care mă afișasem în presă, pentru că aflasem despre viața lui duplicitară, că mai trăia cu o femeie.Însă mama mea este foarte bolnavă, nu a putut să mă ajute ea cu copiii și nu avea cine să mă ajute nici cu business-urile mele.

Eu îl pregătisem pe el, crezând că el este jumătatea mea, și l-am rugat, contra unei sume de bani, să rămână în continuare, să se ocupe de tot. Nu am încredere în oameni și, mai ales în bărbați, pentru că de fiecare dată când am avut încredere, am fost trădată și înșelată, lucru care mi s-a întâmplat și în luna decembrie – cadoul meu de Moș Nicolae și de Crăciun a fost faptul că am aflat duplicitatea fostului meu iubit" a declarat Brigitte Pastramă.

Citeste si: Brigitte a ajuns la capătul puterilor și a izbucnit în plâns. Relația din ea și Florin Pastramă, tot mai tensionată: „Aștept ca lucrurile să se limpezească”

Florin Pastramă a fost cel care a ajutat-o să depășească momentele foarte grele prin care vedeta a trecut de-a lungul timpului.

„În acea perioadă în care m-au numit trădătoare, și-au bătut joc de mine, au zis că ar râde cu lacrimi dacă eu aș pleca acasă, unica persoană care a plâns și care a fost alături de mine a fost Florin. M-a susținut întru totul, când eram jos, la pământ. Așa mi-a câștigat sufletul. Nu m-a cucerit cu fizicul său sau pentru că este Florin Pastramă, dimpotrivă, pentru mine a fost o problemă la început că era Florin Pastramă… N-aș fi crezut niciodată că o să ajung să am o relație cu cineva într-un reality show. Dar am avut nevoie de el și am avut nevoie de sufletul lui și am avut nevoie să iubesc ca să pot să zâmbesc, pentru că iubirea sparge orice zid și, mai ales atunci când ești căzut la pământ, ai nevoie de o rază de soare de care să te agăți, ca să poți să mergi mai departe. Acea rază de soare a fost atașarea mea față de el.

Am putut să răzbesc prin iubire. Când vezi în jurul tău doar răutate, când vezi în jurul tău doar jigniri, când ești judecat și când nu ai absolut nicio mângâiere… mie mi s-a întâmplat că, pur și simplu, eram atât de singură, încât mă duceam să vorbesc cu iepurii. Iepurii erau ceva frumos, drăgălaș, care-mi umpleau sufletul de bucurie cât se putea în locul acela, care pentru mine a fost un loc malefic. Un loc plin de răutate. Poate oamenii au fost oameni buni, dar cu mine s-au purtat urât și au scos din mine ce-i mai rău. Erau momente ale zilei în care mă duceam și plângeam și vorbeam cu iepurii. Pentru că, pentru mine, iepurii erau ceva frumos”, a încheiat Brigitte Pastramă.