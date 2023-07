Britney Spears, doborâtă la pământ și imobilizată de oamenii de pază al noului star din NBA! ”Am fost apucată de mâini, am fost lovită în față și am căzut”! Scandal uriaș într-un restaurant din Las Vegas

In articol:

Scandal uriaș în lumea vedetelor din America! Celebra Britney Spears a fost protagonista unui incident extrem de rușinos și, totodată, dureros, pentru ea, în momentul în care a dorit să i se adreseze noului star NBA, baschetbalistul Victor Wembanyama (19 ani).

Britney Spears, doborâtă la pământ de oamenii de pază al noului star din NBA! Ochelarii i-au fost smulși

Conform presei din America, incidentul, care acum face înconjurul lumii, s-a petrecut într-un restaurant din Las Vegas, la începutul lunii iulie. Britney Spears, soţul ei, Sam Asghari, veniți la fața locului alături de doi invitaţi, l-au văzut pe Victor Wembanyama, cel mai înalt jucător în activitate din NBA (2,26 metri), și au vrut să-l salute.

Din păcate, intenția lor avea să se transforme într-un coșmar, mai ales pentrru cântăreață. Agentul de securitate al lui Wembanyama a intervenit în forță, iar Britney Spears susține că, initial, i-a fost imobilizată mâna la spate şi a fost doborâtă la pământ.

Britney Spears reacționează dur!” Nu cred că este corect ca oamenii să spună că am meritat să fiu agresată”

Artista a depus o plângere la poliţie imediat, iar în declarația scrisă a menționat că ochelarii i-au fost smulşi în timpul scandalului, pe care l-a descris ca fiind „jenant”, şi a mulţumit departamentului de poliţie din Las Vegas pentru asistenţă.

Azi, Britney Spears a publicat un clip video în care anunță că așteaptă scuze publice din partea lui Victor Wembanyama.

Artista susține că a fost revoltată de comportamentul starului din NBA și al staff-ului acestuia, așa că, ar dori o reacâie publică din partea baschetbalistului.

"Am auzit multe lucruri nepotrivite și multe minciuni despre incidentul din Las Vegas. Au spus că am meritat să fiu agresată, că agenții de securitate și-au făcut datoria, că și-au protejat clientul. Vreau să lămuresc situația.

Nu cred că este corect ca oamenii să spună că am meritat să fiu agresată, pentru că nicio femeie nu merită să fie agresată. Doar l-am atins pe spate (n.r. – pe Victor Wembanyama), apoi am fost apucată de mâini, am fost lovită în față și am căzut. Cea mai bună prietenă a mea m-a ajutat să mă ridic. Am primit scuze la masa mea, la 30 de minute de la incident. Dar n-am primit deocamdată scuze în mod public", a menționat în clip Britney Spears.

Starul NBA, Victor Wembanyama, a declarat că nu știa că a fost abordat de Britney Spears! ”Nu îi văzusem fața!”

În ceea ce-l privește pe francezul Victor Wembanyama, acesta a dat o declarație pe marginea incidentului, însă, nu i-a cerut scuze public lui Britney Spears.

”Am văzut și eu știrile, am primit multe telefoane. Mergeam cu niște oameni din echipa de pază, erau mulți fani în jur. O persoană m-a strigat, dar le-am spus oamenilor să nu se oprească, s-ar fi creat o îmbulzeală. Acea persoană m-a tras, nu am văzut, nu mi-am dat seama cine e. Știu doar că forțele de ordine au împins-o, nu știu cu ce intensitate. Asta a fost, m-am bucurat apoi de cină. Nu am știut că era Britney Spears. Când am ajuns la hotel am aflat, nu îi văzusem fața. Nu mi-a venit să cred”, a spus starul NBA

La 19 ani, Victor Wembanyama este considerat de presa sportivă din SUA o „minune care apare o dată la un mileniu”. Baschetbalistul francez va debuta în NBA pentru San Antonio Spurs. Wembanyama este considerat de mulţi cel mai promiţător jucător din NBA de la intrarea lui LeBron James în NBA, în 2003.