Bubu Cernea și soția lui au împlinit un an de la căsătorie. Primele declarații despre copil: „Clar o să se întâmple la un moment dat”

In articol:

Bubu Cernea și soția lui sunt împreună de aproximativ cinci ani, iar pe 9 iunie au împlinit un an de când au spus „DA” în fața ofițerului stării civile. Ce a declarat Elena Mogîldea despre copil?

Ce planuri de viitor au cei doi?

Fiul Crinei Mardare și soția lui au povestit că își doresc să își întemeieze o familie. Pe data de 9 iunie, cei doi au împlinit un an de când s-au căsătorit, însă nu au apucat să sărbătorească pentru că sunt prinși cu proiecte profesionale. Bubu și Elena se pregătesc deja de vacanță și urmează să petreacă câteva zile în Grecia.

Nunta celor doi s-a desfășurat într-un cadru restrâns, alături de familie și de prieteni. La un an după marele eveniment au început să apară și primele declarații despre copil.

„Da, să știi că am discutat despre treaba asta, mai ales că acum au început din ce în ce mai mult prietenii noștri să aibă copilași și cumva suntem în cercul acesta de părinți.

Citeste si: Suferiti de tensiune mare? Recomandari de ceai pentru scaderea tensiunii

Citeste si: Concurentele de la Bravo, ai stil, spuse la testul cunoașterii. Maurice Munteanu, îngrozit de lipsa de cultura pe care unele concurente o au- kanald.ro

Citeste si: NEWS ALERT! Descoperire uluitoare lângă epava Titanicului, în timpul căutărilor submersibilului Titan- stirileprotv.ro

Citește și: Cine e Elena Mogîldea din serialul „Lia”. Biografie: vârstă, carieră, familie. Actrița este căsătorită cu un toboșar celebru

Nu ne-am programat când, să zicem un an, doi, când o să fie, atunci o să fie, dar clar o să se întâmple la un moment dat. Cred că am fost pregătită când eram mai tânără să zic așa, pe la 20 de ani, după care mi-a trecut, iar acum iarăși. Am început să mă gândesc la treaba asta, da”, a spus actrița, potrivit impact.ro.

Cum s-au cunoscut Bubu Cernea și Elena Mogîldea

Bubu Cernea și Elena Mogîldea s-au cunoscut în urmă cu șase ani, la un studio de radio, în perioada în care Bubu lucra cu Irina Rimes. Elena a fost puțin retrasă în privința soțului ei, însă acesta a cucerit-o din prima clipă.

Citeste si: „E îngrozitor. Suntem pe tratament toți! ” Anca Serea și copiii se confruntă cu o problemă de sănătate. Infecția contagioasă care le dă bătăi de cap- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 23 iunie 2023: Ce sărbătoare este vineri?- stirilekanald.ro

Citeste si: "Nu mai are o parte din craniu" Detalii infioratoare despre starea Danei Roba- radioimpuls.ro

„Suntem împreună de 5 ani. Ne-am cunoscut în perioada în care lucram cu Irina Rimes, eram project manager la ea, el fiind toboșarul ei, ne-am întâlnit într-o dimineață la radio, când a mers Irina să lanseze o piesă nouă, Cosmos.

Citește și: Bubu Cernea, mesaj emoționant de ziua soției sale, Elene Mogîldea: „Te voi iubi până la sfârșitul vieții mele"

Faza asta e mai amuzantă când o povestește el. Zice că era foarte obosit și când am intrat eu pe ușă, eram și blondă atunci, a zis așa parcă a coborât îngerul și a venit la mine și mi-a zis: Bună, eu sunt Bubu Cernea și tu vei fi soția mea!' Și i-am zis: pleacă de aici, ești dus cu capul. Dar uite că s-a întâmplat, a fost perseverent!” , a adăugat Bubu.