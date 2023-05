Bucurie mare în familia lui Christian Sabbagh. Micuța Anais a fost admisă la un liceu de prestigiu din București "Cât am stat să o aștept am redevenit și eu copilul de altădată..."

Christian Sabbagh, prezentatorul principalului buletin informativ de la Kanal D, de luni până vineri, de la ora 19:00, este în culmea fericirii după ce fiica sa, Anais, a susținut vineri primul examen din viața sa. Micuța a fost admisă în grupa 0 la prestigiosul liceu de muzică Dinu Lipatti din București. Anais a trecut cu brio și fără emoții examenul de admitere și, la cei șase anișori, deja știe ce își dorește când va fi mare.

„E xamenul a fost ușor. Mi-au dat ritmuri și m-au pus să le cânt. Am cântat <Twinkle, twinkle>. M-am pregătit; vreau să devin o artistă", a declarat Anais, fiica vedetei Kanal D.

Obișnuit, prin natura profesiei sale, să își gestioneze emoțiile, Christian Sabbagh recunoaște că și-a stăpânit cu greu trăirile pe parcursul desfășurării examenului micuței Anais.

„A fost un examen foarte greu. Am avut emoții uriașe, dar am încurajat-o pentru că este foarte pregătită. A fost primul examen din viața ei și nu a fost unul ușor. Face pian de un an și deja are câteva premii naționale, a participat la concursuri. Cât am stat, vineri, să o aștept am redevenit și eu copil și mi-am amintit de examenele de admitere prin care am trecut. Astăzi au venit rezultatele și suntem fericiți", a declarat Christian Sabbagh.

