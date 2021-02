Bucurie mare în showbiz! Alexandra Diaconescu a născut! Prima fotografie cu micuța Ines

In articol:

Alexandra de la Insula Iubirii a devenit mamă pentru prima dată! Fosta concurentă a născut în urmă cu puțin timp, după ce fetița s-a lăsat așteptată câteva zile în plus. Mădălin Mogoș, iubitul blondinei, a postat prima fotografie cu iubita lui și micuța Ines, de pe patul de spital.

a scris iubitul Alexandrei de la Insula Iubirii.

Alexandra Diaconescu trebuia să nască pe data de 24 februarie, motiv pentru care s-a internat conform planului. Fosta concurentă a postat pe rețelele de socializare un mesaj prin care și-a anunțat fanii că micuța se încăpățânează să nu vină la timp.

„Nu are fata niciun stres. E bine la mami în burtică. Avem și loc că, deh, ne-am făcut singurele. Am ajutat-o pe mami să se îngrașe doar 25 de kilograme, nimic grav pentru înălțimea ei. Cred că nu-i place ce vremuri trăim, altfel nu înțeleg de ce se încăpățânează să nu vină”, a scris Alexandra de la Insula Iubirii, pe pagina sa de Instagram.

Alexandra Diaconescu de la Insula Iubirii a născut în urma cu puțin timp [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Alexandra de la Insula Iubirii, în culmea fericirii! A adus pe lume o fetiță

Alexandra Diaconescu de la Insula Iubirii și-a anunțat fanii din mediul online că este însărcinată în momentul în care se afla deja în luna a opta. Fosta concurentă a fost foarte entuziasmată să împărtășească vestea cea mare cu prietenii ei virtuali.

Citeste si: Alexandra de la Insula Iubirii trece prin momente cumplite! Vedeta este însărcinată și s-a confruntat cu probleme de sănătate: "A fost o sarcină grea..."

„Am așteptat atat de mult momentul asta incat credeam ca nu mai vine. In momentul in care am aflat de sarcina ne doream parca sa ne scriem si pe frunte 😅 In sfarsit impartasim si aici, in mediul online, cu voi, bucuria pe care o simtim noi de aproape 8 luni! Va dorim sarbatori pline de fericire si iubire!”, a fost anunțul făcut de Alexandra Diaconescu pe rețelele de socializare.