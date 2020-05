In articol:

Bulgăroaica lui Costi Ioniță a fost umilită de iubitul boxer, despărțirea fiind una cu scântei.a dezvăluit gsp.ro. ( vezi cum a ajuns Costi Ioniță să țină un discurs la Facultatea de Arhitectură

În vara lui 2019, Andrea și Pulev au pus capăt unei relații de 13 ani, la scurt timp după un incident nefericit care l-a avut pe boxer în prim-plan: după ce l-a învins pe românul Bogdan Dinu într-un meci, bulgarul a sărutat-o forțat pe Jennifer Ravalo, reporter. Deși nu a avut nicio problemă cu gestul partenerului său, Andrea a decis să îl părăsească pe acesta din alte motive, la câteva luni distanță.

Bulgăroaica lui Costi Ioniță a fost umilită de iubitul boxer. Blonda spune că se simte liberă

Deunăzi, bulgăroaica l-a atacat pe Pulev pe Instagram, dezvăluind că a fost „înșelată și trădată” și că acesta i-a „făcut numele de rușine în fața rudelor”. Cântăreața a ținut să menționeze că se simte „fericită, tânără și liberă” departe de boxer.

Teodora Rumenova Andreeva, cunoscuta mai bine dupa numele de scena Andrea, este un model si o cantareata de origine bulgara de muzică chalga, manele, dance si pop. A fost una din membrii trupei Sahara, trupa lansata tot de Costi Ionita, cu care bolnda a avut o relație sentimentală. De altfel, Andrea a devenit un nume in muzica dupa o serie de colaborari cu artisti celebri precum Shaggy, dar si pentru videoclipurile extrem de incitante in care aparea, ea punandu-si in valoare, de fiecare data, lipsa de ihibitii si formele perfecte pe care le poseda.