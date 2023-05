Bursucu nu s-a ferit să spună tot adevărul despre el și Teo Trandafir, după ce au încheiat filmările. Cum se înțelegeau, de fapt: „Îți vine să explodezi. Intervine o rigiditate ”

In articol:

Teo Trandafir și Bursucu au format un cuplu profesional ani la rând, emisiunea prezentată de cei doi fiind în topul preferințelor celor din fața micului ecran.

Nu doar ceea ce prezentau era de interes, ci și modul în care cei doi și-au construit relația pe care o aveau în fața camerelor de filmat.

O relație frumoasă, solidă, serioasă, dar prin care își scoteau în evidență și latura amuzantă.

Bursucu îi poartă un respect imens lui Teo Trandafir

Însă, dacă în direct părea că se completează perfect și că nimic nu poate să le dea cu virgulă, ei bine, acum când nu mai formează un cuplu pe micul ecran, Bursucu a decis să spună cum stăteau, de fapt, lucrurile între el și Teo și cum decurgea totul pe platoul de filmare.

”Există ceva ce nu-ți place la Teo?”, l-a întrebat Bianca Drăgușanu pe Bursucu, care, în fața acestei curiozități, s-a reîntors în timp și a povestit în detaliu cum este să fii coleg cu Teo și ce a învățat de-a lungul timpului de la ea.

Conform prezentatorului de la ”Roata norocului”, compatibilitatea dintre el și Teo Trandafir s-a bazat, de fapt, pe faptul că se completau, deși, uneori, diferențele de comportament își spuneau cuvântul.

Și asta pentru că, el fiind o fire mai relaxată, mai mereu pusă pe distracții, în timp ce Teo Trandafir tratează totul cu un grad de seriozitate extrem de ridicat, unele momente de la TV ascundeau, de fapt, priviri grăitoare, rigiditate și griji.

Plus că, mai notează Bursucu, mereu a avut o teamă anume în relația profesională pe care a clădit-o cu prezentatoarea de la Kanal D.

El spune că, ori de câte ori apărea la TV cu Teo, teama lui era aceea de a nu fi pus în imposibilitatea de a se ridica la același nivel cultural cu al colegei sale, mai ales că s-a întâmplat de câteva ori să rămână fără cuvinte în fața ei.

Și tot legat de această teamă, pentru că au fost mulți anii petrecuți împreună pe sticlă, deci multe au fost și momentele care i-au marcat, Bursucu spune că a și moștenit ceva anume de la Teo, având acum o amintiri legată de una dintre invitatele lor de pe vremuri.

„Da, există! Faptul că de foarte multe ori, uite, eu sunt un tip mai nebun, nu iau toate lucrurile în serios, ea, de exemplu, ia în serios tot ce se întâmplă în emisiune. Și dacă vine un cățel în emisiune, ea trebuie să vorbească foarte serios cu acel cățel și să-i dea importanță de 100%, eu mă mai joc. Și atunci, de multe ori, intervine o rigiditate pe care o simți și îți vine să explodezi, mie îmi venea să iau câinele și să alerg prin platou și vedeai o privire așa. (...) Îmi era teamă că n-o să-i fac față din punct de vedere al culturii generale. Apropo, mi-a răspuns o domnișoară în emisiune un lucru senzațional... Teo are o problemă pe care acum o am și eu, dar de la ea o am moștenită, nu suportă oamenii care zic: „Nu am auzit de 3 Sud Est pentru că eu eram mică” și am întrebat-o eu pe o domnișoară dacă de Ștefan cel Mare a auzit și am întrebat-o dacă știe cine a fost și răspunsul ei a fost extrem de sincer: „Nu știu exact cine a fost, dar bănuiesc că a fost cineva șmecher, că are un bulevard cu șase benzi și are și gură de metrou”(...) Da, am rămas fără cuvinte în fața lui Teo. Nu neapărat de multe ori, că nu m-a pus în ipostaze de genul ăsta, dar au fost momente în care nu am știut cum să răspund”, a spus Bursucu, în cadrul emisiunii ”Detectorul de minciuni” .

Și tot în cadrul aceleiași emisiuni, Bursucu a ținut să își arate respectul pe care i l-a purtat și i-l poartă mereu lui Teo Trandafir.

”Te-ai certat vreodată cu Teo după ce s-au terminat filmările?”, a mai fost întrebat omul de televiziune.

Iar răspunsul lui a fost unul scurt și clar, conform căruia, nu s-a pus niciodată problema de o chestiune tensionată între el și fosta colegă de emisiune.

Nu spune că nu au existat chestiuni care l-au deranjat, dar prin prisma faptului că, subliniază el, a ajuns pe culmile succesului datorită lui Teo Trandafir, nu a îndrăznit niciodată să riposteze.

Au discutat mereu pe baza a ceea ce, poate, l-a deranjat, dar, indiferent că a avut sau nu dreptate, a ales să pună pe primul loc respectul, prețuirea și recunoștința pe care i le poartă lui Teo.

„Nici înainte și nici după și îți spun de ce, există un respect foarte mare pe care i-l port lui Teo. Eu știu că astăzi nu eram aici dacă nu era Teo și atunci indiferent dacă avea sau nu dreptate preferam să tac și după o perioadă îi spuneam, dar niciodată nu am ripostat și nu am răspuns”, a mai spus prezentatorul, pe canalul de YouTube ”TheXclusive”.