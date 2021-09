"Busu" de la meteo, dezvăluiri despre starea de sănătate, la 3 ani de la infarct: "Ştiu că după accidentul suferit pe scenă..."

In articol:

Florin Busuioc (Busu) a trecut prin clipe dificile în 2018, atunci când a suferit un infarct la finalul unui spectacol de teatru și a fost internat de urgență la spital. Acum, la 3 ani de la nefericitul eveniment, jurnalistul a oferit detalii despre starea lui de sănătate, dar și despre proiectele la care a acceptat să ia parte în ultimul timp.

Citeste si: Florin Busuioc, replică ironică la adresa Danei Săvuică. Ce i-a putut spune prezentatorul de televiziune

Busu, mărturisiri despre starea de sănătate

Forin Busuioc a dovedit, de-a lungul timpului, că este un om puternic, care se bucură din plin de viață. Așa s-a întâmplat și de această dată, căci actorul nu a clacat după problemele medicale pe care le-a avut în ultimii ani, ci dimpotrivă, a reușit să treacă peste acea perioadă grea cu mult optimism. În prezent, jurnalistul de la meteo a dezvăluit că starea lui de sănătate este una mai bună și nu a mai întâmpinat alte obstacole.

Florin Busuioc[Sursa foto: Captură tv]

Citeste si: Smiley a spus de ce nu se căsătorește cu Gina Pistol: „Sunt neatent…”- bzi.ro

De asemenea, Busu a ținut să menționeze că a reușit să traverseze acele momente cu ajutorul oamenilor, care i-au transmis zi de zi gândurile lor bune: "Am o viaţă normală, de om normal, nu ieşită din comun. Ştiu că sunt iubit şi că după accidentul suferit pe scenă, toată lumea şi-a canalizat gândurile bune către mine şi probabil că m-a ajutat foarte tare. Acum sunt bine, sunt ok, ar trebui să mai dau jos din burta asta care mă cam împiedică să fac lucruri, dar nu e chiar atât de grav, o am de zeci de ani.", a declarat Florin Busuioc, pentru Click.ro.

Florin Busuioc[Sursa foto: Facebook]

Busu, implicat în noi proiecte în domeniul actoriei

Deși toată lumea îl cunoaște ca fiind "omul de la meteo", puțini știu că, de fapt, cea mai mare pasiune a lui Florin Busuioc este actoria.

Citeste si: Ea e fosta soție a lui Florin Busuioc! Vedeta ProTV are un băiat cu o doctoriță din Mureș

Recent, Busu a revenit pe scenă și a luat parte la un proiect mult așteptat de către iubitorii de piese de teatru, primind rolul de baci și pădurar: "Am un rol mai mare, mai consistent. Sunt baci şi pădurar. Nu cred că merit un Oscar pentru rolul ăsta, dar mi-am dat toată silinţa să fac un rol bun, colorat, e chiar foarte colorat rolul meu. Sper că am reuşit, acum spectatorii trebuie să spună dacă am reuşit sau nu să-l fac. Apropo de premii, nu am luat legate de teatru sau de film, ci legate de televiziune. Cel mai bun prezentator Meteo 2010 din Europa. Nu mă încălzeşte, mi se mai aminteşte de el, însă nu mi-a adus beneficii fabuloase, doar recunoaşterea internaţională.", a dezvăluit actorul, pentru sursa amintită.